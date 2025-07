moomoo¾Ú·ô¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ä¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹È¯É½¡ªPostPrime¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡õ³ô¼ç¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡×

2025年7月12日(土)、PostPrimeは、メンバーシップ加入者および株主の方を対象とした特別イベントを開催しました。

PostPrime「メンバーシップ&株主向けイベント」

2025年7月12日(土)、PostPrimeは、メンバーシップ加入者および株主の方を対象とした特別イベントを開催。

このイベントは、PostPrimeの成長と今後の展望を直接伝える貴重な場として、多くのメンバーシップ会員および株主が視聴・参加しました。

PostPrimeが展開する新サービス「TakaHealth」「TakaTrade」およびYouTube企画配信の認知拡大を目的に、今期および来期の経営戦略を広く発信する場となりました。

イベントは、オフラインとオンラインのハイブリッド形式で開催。

当日は、YouTube公開収録「Dan Talk」や事業戦略の発表に加え、質疑応答や写真撮影会も行われ、来場者との関係強化が図られました。

また、同社は昨年の上場を契機に事業成長フェーズへ突入しており、暗号資産市場の規制強化や金融商品化といった市場変化に迅速に対応し、業界の先導的存在としての地位確立を目指しています。

■イベント概要

2025年7月12日(土)13:00〜 PostPrime 公開収録&事業発表イベント

●第1部:YouTube公開収録「Dan Talk」

イベント前半は、6月21日(土)より配信を開始した同社代表取締役の高橋ダンが出演するYouTubeの対談コンテンツ「Dan Talk」の初の公開収録を実施。

ゲストには、moomoo証券株式会社 代表取締役社長・伊澤フランシスコ氏を迎え、伊澤氏のライフチャートを基にトレーディングに熱く語り合いました。

高橋ダン

伊澤フランシスコ

対談の模様は以下のURLからご覧になれます。

YouTubeのURL

https://youtu.be/StJpoGrUvn0

●第2部:今後の戦略を発表する「事業発表会」

事業発表会

後半では、PostPrimeの今後を担う注力事業「TakaHealth」「TakaTrade」についてのプレゼンテーションを行いました。

YouTubeチャンネルの強化:

6月21(日)に配信を始めた高橋ダンの対談コンテンツ「Dan Talk」によるコンテンツのバリエーション強化や、ショート動画の配信強化によるユーザーとのタッチポイントの強化のためのトライアルを始めました。

また、従来の投資・経済関連コンテンツでは配信頻度を増やしていく挑戦も初めています。

「Dan Talk」については、番組の狙いやこれまでのゲストと今後のゲストについても発表しました。

※敬称略

#1

ゲスト :永沼 よう子

職業 :弁理士

配信予定日:6月21日(土)

#2

ゲスト :小林 麻利子

職業 :眠りとお風呂の専門家

配信予定日:6月27日(金)

#3

ゲスト :稲村 悠

職業 :元公安捜査官

配信予定日:7月4日(金)

#4

ゲスト :照山 裕子

職業 :歯科医師

配信予定日:7月11日(金)

#5

ゲスト :植倉 弘智

職業 :医師

配信予定日:7月18日(金)

#6

ゲスト :堀江 祐以

職業 :医師

配信予定日:7月25日(金)

#7

ゲスト :時田 啓光

職業 :東大合格請負人

配信予定日:未定

#8

ゲスト :赤坂 陽月

職業 :瞑想音楽家

配信予定日:未定

#9

ゲスト :岡城 美雪

職業 :管理栄養士

配信予定日:未定

#10

ゲスト :ニコラス・ペタス

職業 :空手家

配信予定日:未定

TakaHealth:

TakaHealthは毎日の「歩く(3500歩/日)」「寝る(6時間/日)」のミッションをクリアすることで「Takaコイン」がどんどん貯まる生活習慣改善型のポイ活アプリです。

「Takaコイン」は一定量(無料プラン・有料プランで最低交換数が異なります)を貯めることで暗号資産(ビットコイン)に交換できます。

さらに有料プランではAIによる健康アドバイス機能も搭載。

また、今冬にTakaHealthブランドの「ソイプロテイン」「海洋コラーゲンペプチド」「睡眠サポート」の3種類のサプリメントの発売を予定しています。

さらに、8月からの3種類のサプリメントの事前予約についても発表されました。

事前予約の特典は「最大30% OFF」「送料無料(条件つき)」となります。

TakaTrade:

商品CFD(差金決済取引)を中心とした新たな金融取引サービス。

金やエネルギー、農産物など幅広い銘柄に対応し、アプリ不要・低コストで誰でも気軽に始められる設計に。

投資初心者にも配慮した情報発信や学習機能も順次拡充予定。

さらに開発中のAIマルチエージェントシステム「TakaPilot」を発表しました。

トレーダーが日々のニュースやマーケットデータを効率的に把握できるよう、生成AIによるサポート機能を提供。

自然言語でのチャート操作や、投資家コミュニティの分析データなどを活用し、これまでにない投資の“パートナー“を実現。

また、新経営体制やキャンペーン情報の発表もあり、今後の事業展開への期待が高まる内容となりました。

経営陣

