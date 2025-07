¥¹¥Þ¥Û¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤Î½é¤á¤Æ¤¬¤ªÆÀ¡ªH.I.S. Mobile¡ÖHIS¥â¥Ð¥¤¥ë ¡ß Hulu ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

H.I.S. Mobileは、2025年7月17日(木)より、オンライン動画配信サービス「Hulu」を運営するHJホールディングスとのタイアップによる期間限定企画「HISモバイル × Hulu 無料トライアルキャンペーン」を実施します。

H.I.S. Mobileは、2025年7月17日(木)より、オンライン動画配信サービス「Hulu」を運営するHJホールディングスとのタイアップによる期間限定企画「HISモバイル × Hulu 無料トライアルキャンペーン」を実施。

このキャンペーンでは、HISモバイルの月額SIMサービス「自由自在2.0プラン」に新規で契約いただいた方を対象に、Huluの1ヶ月間無料トライアルをプレゼント。

さらに、HISモバイルおよびHuluを2ヶ月以上継続利用された方の中から、抽選で1,000名様に、HISモバイルの契約事務手数料(3,300円)および初月の月額基本料金(最大2,970円)が実質無料となる特典を用意されています。

この夏、スマホとエンタメの“はじめて”をお得に体験できるチャンスです。

【実施期間】

2025年7月17日(木)10:00〜2025年10月1日(水)10:00

■「HISモバイル × Hulu 無料トライアルキャンペーン」実施概要

<特典内容>

(1) Hulu 1ヶ月間無料トライアル

※専用サイトからHuluに新規登録される方が対象

(2) HISモバイル+Huluを2ヶ月以上継続利用された方の中から、抽選で1,000名様に以下が当たります:

・HISモバイル契約事務手数料(3,300円)

・初月の月額基本料金(最大2,970円)

※特典相当額は、対象条件を満たした場合、ご請求金額から後日差し引かせていただきます。

※減額は契約開始月を1ヶ月目とし、3ヶ月目の末日までに適用します。

※抽選はキャンペーン期間終了後に実施し、当選者には10月中にメールにて通知します。

※抽選結果の発表は、当選通知をもって代えさせていただきます。

<参加方法>

1:HISモバイル「自由自在2.0プラン」に新規契約

2:専用フォームよりキャンペーンにエントリー

3:Huluに新規登録し、2ヶ月以上継続利用

※HISモバイルおよびHuluを同一メールアドレスで新規契約いただいた方が対象です。

※Hulu1ヶ月間無料トライアルは、専用サイトから新規登録者のみ利用可能です。

