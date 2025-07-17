¡Ú¾ðÊó²ò¶Ø¡Û¡ØPandoraHearts¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¡ª¸¶ºî¡¦Ë¾·î½ß¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖPandoraHearts¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î¤«¤éÅìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼H¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¾ðÊó²ò¶Ø¡Û¡ØPandoraHearts¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¡ª¸¶ºî¡¦Ë¾·î½ß¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤
¸¶ºî¤Ï¡¢·î´©¡ÖG¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢2006Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ë¾·î½ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ì¡²è¡ÖPandoraHearts¡×¡£
Æ¸ÏÃ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÊ£»¨¤Ê²áµî¤ä´Ø·¸À¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉúÀþ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿åÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¾×·â¤Î·ëËö¤«¤é10Ç¯¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ä³Æ¹ñ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ëº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëËÜºî¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÔË¾¤ÎÉñÂæ²½¡£
º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤Ë¡¢¸¶ºî¤ÎË¾·î½ß¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚË¾·î½ß¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖPandoraHearts¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤Ç¤¹¡£¶²¤é¤¯Ã¯¤è¤ê¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç!?¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïºî¼Ô¼«¿È¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â±é½Ð¤ÏÀÛºî¡Ö¥ô¥¡¥Ë¥¿¥¹¤Î¼êµ¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ºêÉË¤µ¤ó¡£
¤ª¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡£
´°·ë¤«¤éÄ¹¤¤»þ¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤³¤¦¤·¤ÆºîÉÊ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¡ÖPandoraHearts¡×¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËàÉñÂæá¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤á¤ëÆü¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ºá¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ô¥£¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÛÀ¤³¦¤ËÂÄ¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡£
¤½¤³¤Ç¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤¤¡½¡½¸Ê¤Îºá¤È¤Ï¡© ¾¯½÷¤Î¼º¤ï¤ì¤¿µ²±¤È¤Ï¡©
»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤¬¡¢º£ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯11·î7Æü(¶â)¡Á11·î16Æü(Æü)¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼H¡Ù¤Ë¤Æ¸ø±éÍ½Äê¡£
º£²ó¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸ø±é´ü´Ö¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Á¡¼¥à¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û