ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤Î¿ô¤¬3½µÏ¢Â³¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¤Î´µ¼Ô¤Î¿ô¤Ï²áµî10Ç¯¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸©¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¡¢¸©¤¬ÄêÅÀ¤È¤¹¤ë25¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤Ï39¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤Î1.7ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï3½µÏ¢Â³¤Ç¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤òÃæ¿´¤Ë4·ï¤Î½¸ÃÄÈ¯À¸¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µîÇ¯¤È¤ª¤È¤È¤·¤Ï¡¢¤³¤Î»þµ¨¤«¤é8·î²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ´¶À÷¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÆµÙ¤ß¤ä¤ªËß¤Ç¿Í¤Î°ÜÆ°¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬´¶À÷³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê´¹µ¤¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¤Î´µ¼Ô¤Î¿ô¤Ï¡¢¸©¤¬ÄêÅÀ¤È¤¹¤ë8¤Ä¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç43¿Í¤Ç¤·¤¿¡£

²áµî10Ç¯¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿Á°¤Î½µ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Èô¤Þ¤Ä¤¬¼ç¤Ê´¶À÷·ÐÏ©¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£