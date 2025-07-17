ÂÎ©Íü²Ö¡¢²»³Ú²È¤ÎÉ×¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Èº£¤µ¤é¥Þ¥¦¥ó¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¡Ö¥â¥é¥Ï¥é½¤¹¤´¤¤¡×¤ÈSNSÏÃÂê
¡¡ÂÎ©Íü²ÖÉ×ºÊ¤¬¡¢7·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥é¥Ï¥é½¤¬¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ©Íü²Ö¤ÎÉ×¤ÎTATSU
ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÏÁ´Éô¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥
¡¡2023Ç¯6·î¤Ë·ëº§¤·¤¿ÂÎ©¡£É×¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë&¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖHANDSIGN¡×¤ÎTATSU¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î»×ÁÛ²È¡¦ÆóµÜ¶â¼¡Ïº¤ÎËöêã¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤ÇÂÎ©¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤Î²È·×¤Î½ÐÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿©ºà¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¡È³ä¤ê´ª¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø»ä¼«¿È¡¢¤ª¤´¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤µ¤»ý¤Á°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â½Ð¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢¡ÈÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤«¤é¡ØÀÎ¤«¤é?¡Ù¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤È²óÅú¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢É×¤ÎTATSU¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤Ï¡ÊËÍ¤¬¡Ë½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¤Ê¤¼¤«ÀÊ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡Ø·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿Á´Éô¡Ù¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¸òºÝ»þ¤Î¤ª¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¤µ¤é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤¿TATSU¡£¤½¤Î¤¢¤È¤ËÂÎ©¤Î¡ÈÂÖÅÙ¤Îº¹¡É¤ò¥Á¥¯¥ê¤È»É¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤¤Î´ÇÉÂ¤ò¤á¤°¤ë¡È·ëº§Á°¤È·ëº§¸å¤Î°ã¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£TATSU¤µ¤ó¤Ï¡¢·ëº§Á°¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤¤ÏÂÎ©¤µ¤ó¤¬¤»¤ÍÑ¡¦É¡¿åÍÑ¡¦Æ¬ÄËÍÑ¤ÎÉ÷¼ÙÌô¤ò3¼ïÎà¡¢¤µ¤é¤Ë·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤È¤ª¤«¤æ¡¢¤½¤·¤ÆÃÖ¤¼ê»æ¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È²ó¸Ü¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ø·ëº§¤·¤¿¤¢¤È¡¢É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤é¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÁí¹çÉ÷¼ÙÌô¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¡¢µ¤¸¯¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÎ©¤µ¤ó¤Ï¡ØÀÎ¤Ï»ä¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤É¤³¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡Ù¤È¤â¤Ã¤È¤â¤ÊÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²áµî¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ©¤Ë¤ä¤¿¤é¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëTATSU¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤â¡£
¡ÔÂÎ©Íü²Ö¤ÎÃ¶Æá¥â¥é¥Ï¥é½¤¹¤´¤¤¡Õ
¡ÔÀÎ¤ª¤´¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡¡¤ÈµñÈÝÈ¿±þ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£TATSU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¸«»ö¡ØÍÙ¤ë¡ª¥Ò¥Ã¥È¾Þ¡Ù¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èà¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ2Ç¯¡¢²¿¤âÉÔËþ¤¬¤Ê¤¤¤è¤ê¤à¤·¤íÀµÄ¾¤Ë¸ì¤ì¤ë´Ø·¸¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÀÎ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡¢¤¢¤¢¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ï¡È¥â¥é¥Ï¥é¥µ¥¤¥ó¡É¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃé¹ð¡£
¡¡2¿Í¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£