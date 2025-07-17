Áá¤¤Çß±«ÌÀ¤±¤Ç´Å¤¤¡ª¹áÀî¡¦»°Ë»Ô¤Ç¡Ö¥Ô¥ªー¥Í¡×¤Î¼ý³Ï»Ï¤Þ¤ë
¥Ô¥ªー¥Í¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÅè¸÷¹¨¤µ¤ó¤ÎÈª
¡¡¹áÀî¸©»°Ë»Ô¤Ç¡Ö¥Ô¥ªー¥Í¡×¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÏÇß±«ÌÀ¤±¤¬Áá¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¤È¤Æ¤â´Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¹áÀî¸©¤Î¥Ö¥É¥¦À¸»ºÎÌ¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤ë»°Ë»Ô¡£ÂçÎ³¤ÇÇ»¤¤»ç¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ô¥ªー¥Í¡×¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¬»°Ë»Ô¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÅè¸÷¹¨¤µ¤ó¤ÎÈª¤Ç¤â15Æü¤«¤é¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÅè¤µ¤ó¤¬°é¤Æ¤ë¥Ô¥ªー¥Í¤ÎÊ¿¶ÑÅüÅÙ¤ÏÎãÇ¯¡¢Ìó17ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤ÏÇß±«ÌÀ¤±¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÆü¸÷¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤Æ¡¢19ÅÙ¤«¤é20ÅÙ¤Î´Å¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡ÖÈé¤´¤È¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ç²Ì½Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ÆË½á¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ê¥Ô¥ªー¥ÍÇÀ²È¡¿ËÅè¸÷¹¨¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅüÅÙ¤¬¤è¤¯¾è¤Ã¤ÆÎ³¤Ï¤ê¤Î¤¤¤¤¥Ô¥ªー¥Í¤¬º£Ç¯¤«¤Ê¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ï²¹¤è¤ê¤ÏÎä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ëÊý¤¬¤«¤Ê¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»°Ë»Ô¤Î¥Ô¥ªー¥Í¤Ï9·î²¼½Ü¤Þ¤Ç½Ð²Ù¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£