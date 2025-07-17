¾Ð´é¤È°áÁõ¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡È²ð¸î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡É¡Ú¥¢¥¹¥è¥¯¡ª¡Û
¤ªÂ·¤¤¤ÎÇò¤¤°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À2¿ÍÁÈ¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡É¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸½Ìò¤Î²ð¸î¿¦°÷¡×¤È¡Ö»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¡×¡£
¹âÎð¼Ô¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Í¡×
²ð¸î¿¦°÷¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤Í¡×
¹âÎð¼Ô¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£ÁÇÅ¨¡Á¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡×
KAiGO PRiDE ¥Þ¥ó¥¸¥ç¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ö²ð¸î¿¦¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦»ö¤ò¡¢¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡×
¡È¥¥é¥¥é¤·¤¿¾Ð´é¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç²ð¸î¿¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É
¤½¤Î»×¤¤¤Ç¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜºß½»38Ç¯¡¢¥¤¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Þ¥ó¥¸¥ç¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
KAiGO PRiDE ¥Þ¥ó¥¸¥ç¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ö²ð¸î¿¦¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Å»ö¤Î¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄã¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
²ð¸î¿¦¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
17ºÐ¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥ó¥¸¥ç¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²ð¸î¸½¾ì¤ò¸«¤¿»þ¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
KAiGO PRiDE ¥Þ¥ó¥¸¥ç¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾Ð´é¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡ØÆüËÜ¤Î²ð¸î¤ÏÀ¤³¦°ì¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÎÏ¡£ÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡¢À¤³¦°ìÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê²ð¸î¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ8¥«½ê¤Ç¡È²ð¸î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
KAiGO PRiDE ¥Þ¥ó¥¸¥ç¥Ã¥È¤µ¤ó¡ÖÆüËÜ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤Ê¡£¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤ÎÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤È°ã¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¾®¤µ¤ÊÇÈÌæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÆüËÜ¤òºî¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ð¸î¿¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¸¥ç¥Ã¥È¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¤¢¤¹¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 7·î3ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë