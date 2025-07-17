Á°Æü¥¹¥¿¥á¥ó³°¤ì¤¿ÌøÄ®Ã£¤¬¡Ö3ÈÖº¸Íã¡×¤ÇÉüµ¢¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ËÌ¶å½£¤Ç¥í¥Ã¥ÆÀï
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê17Æü¡¢ËÌ¶å½£¡Ë
¡¡3Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¶å½£¥Ç¡¼inËÌ¶å½£¡×¤È¤·¤ÆËÌ¶å½£»ÔÌ±µå¾ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á°Æü16Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç65»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿ÌøÄ®Ã£¤¬¡Ö3ÈÖº¸Íã¡×¤ÇÉüµ¢¡£ÌîÂ¼Í¦¤Ï¡Ö2ÈÖ»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÀèÈ¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Çº£µ¨3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜÀ²¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡Ãæ¡¡¼þÅìÍ¤µþ
¡¡2¡¡»°¡¡ÌîÂ¼Í¦
¡¡3¡¡º¸¡¡ÌøÄ®Ã£
¡¡4¡¡»Ø¡¡¶áÆ£·ò²ð
¡¡5¡¡°ì¡¡»³ÀîÊæ¹â
¡¡6¡¡±¦¡¡»³ËÜ·ÃÂç
¡¡7¡¡Í·¡¡ÀîÀ¥¹¸
¡¡8¡¡Êá¡¡³¤ÌîÎ´»Ê
¡¡9¡¡Æó¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®
¡¡¡¡ Åê¡¡¾¾ËÜÀ²