¥È¥é¥ó¥×ÂèÆó¼¡À¯¸¢¤ÇÀ¤³¦¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡¡ÆüËÜ¤Ï´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤«¡¡Äá²¬»Ô¤Ç¹Ö±é²ñ
¾±Æâ¸©Àªº©ÏÃ²ñ¤ÎÎã²ñ¤¬17Æü¡¢Äá²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡¦¾ïÌ³Íý»ö¤Î°ËÆ£¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×2.0¤ÇÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¤Ç°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬´ûÆÀ¸¢±×¤ä¥¨¥êー¥ÈÁØ¤ÎÍø±×¤Ë¤è¤Ã¤Æºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤é¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ8·î1Æü¤«¤é25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò¼¨¤¹Ãæ¡¢º£¸å¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¾ïÌ³Íý»ö °ËÆ£¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¡ÖÆüËÜ¤Ï´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¹ç°Õ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÉÔÍø±×¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤òÄ¾¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥À¥áー¥¸¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È»×¤¦¡×
°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Î¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ¢·È¤Î¶¯²½¤ä»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£