ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£±£±¡¥£·¡óÉÕ¶á¡¢Á°Æü¤ÎÍð¹â²¼¸å¤ÎÆ°¤­¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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1MO¡¡10.75¡¡7.96¡¡8.79¡¡7.81
3MO¡¡10.42¡¡7.81¡¡8.72¡¡7.89
6MO¡¡10.30¡¡7.60¡¡8.99¡¡7.90
9MO¡¡10.23¡¡7.60¡¡9.22¡¡8.00
1YR¡¡10.18¡¡7.57¡¡9.41¡¡8.07
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.74¡¡9.15¡¡7.71
1MO¡¡9.69¡¡9.45¡¡7.96
3MO¡¡9.70¡¡9.63¡¡8.18
6MO¡¡9.96¡¡9.70¡¡8.16
9MO¡¡10.17¡¡9.91¡¡8.26
1YR¡¡10.34¡¡10.06¡¡8.31
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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