¿¹¹áÀ¡¡¢¶½Ê³¾õÂÖ¤ÎÃËÀ¤ËÄÉ¤¤²ó¤µ¤ì¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ªÂçº®Íð¡Ö»ß¤á¤Æ»ß¤á¤Æ¡ª¡×
ÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡¦¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£
7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¶½Ê³¾õÂÖ¤Î·Ý¿Í¤«¤é¿¹¹áÀ¡¤¬»×¤ï¤ºÆ¨¤²½Ð¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÎ¥¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¿¹¹áÀ¡¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÄÉ¤¤²ó¤¹·Ý¿Í¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂçº®Íð
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÈÁ´Éô±³¡É¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤À¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢¿¹¹áÀ¡¤Î¤³¤È¤òÂç¹¥¤¤Ê¥«¥«¥í¥Ë¡õ½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡ÖÂè2²ó ¤¢¤¶¤È»£±Æ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£
Á°²ó¤Ï²¦Æ»¤Î¡ÈÈà¥·¥ã¥Ä¡É¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²óÃåÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Èºî¶ÈÃå¡É¡£ºî¶ÈÃå»Ñ¤Î¿¹¤ò»×¤¤»×¤¤¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¡¢º£²ó¤âÆÃÊÌ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ4¿Í¤¬¹Í¤¨¤¿¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¡×¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº¤¬ÆÈÃÇ¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
4¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½Ð¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¤Î2¿Í¤Î°Æ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤°¤ó¤Ô¤£¤Î¡Ö½ë¤¤¤Í¤§¡Á¥ä¥«¥ó¤Î¥Õ¥¿¤ËÇþÃãÆþ¤ì¤Æ°û¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¼Â±é¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ð¥Æ¸¡É¤°¤ó¤Ô¤£¤¬ÂçË½Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»£±Æ²ñ¤Ê¤Î¤Ë¥«¥á¥é¤â¥¹¥Þ¥Û¤â»ý¤¿¤ºÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤°¤ó¤Ô¤£¤Ë¡¢°ìÆ±¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡ÖÃ¯¤¬»£¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢½ë¤¤Æü¤Î·úÀß¸½¾ì¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡ÈÀèÇÚ¡É¿¹¹áÀ¡¤Ë¡Ö½ë¤¤¤Í¤§¡Á¥ä¥«¥ó¤Î¥Õ¥¿¤Ë¤µ¡¢ÇþÃãÆþ¤ì¤Æ°û¤â¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¹¤«¡©µÙ·Æ¤È¤ë¤ó¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤°¤ó¤Ô¤£¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¦¤ó¡¢µÙ·Æ¤È¤í¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¿¹¡£¤³¤ì¤Ë¤°¤ó¤Ô¤£¤Ï¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤Æ¿¹¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤ËÂ¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª¡×¡ÖÎ¥¤ì¤í¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ö¤â¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¤Ï´è¤Ê¤Ë¡ÖÎ¥¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¿¹¤ÎÇØ¸å¤ò¥¡¼¥×¡£
¿¹¤â·ä¤ò¸«¤ÆÆ¨¤²½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¤âÉ¬»à¤Î·ÁÁê¤ÇÄÉÁö¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡Ö»ß¤á¤Æ»ß¤á¤Æ»ß¤á¤Æ¡ª¡×¤ÈÂçº®Íð¡£
¤·¤«¤·ºÇ¸å¤ÏÁêÊý¤ÎÅÚ²¬Å¯Ï¯¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ©»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»³Åº¤«¤é¤â¡ÖÇíÃ¥¤¹¤ë¤¾¡ª¤³¤Î´ë²è¡ª¡×¤È·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£