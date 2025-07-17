Åí·î¤Ê¤·¤³¤¬¥¬¥Á¥Ð¥È¥ë¡ªÈþÎï¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â»²Àï¡ÄYouTube´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·ºî¥²¡¼¥à¡Ø¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥«¡¼¥º¡ÙÈ¯É½²ñ¥ì¥Ý¡¼¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤é¥²¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯7·î15Æü¤Ë¸¶½É¡Öwith Harajuku Hall¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·ºî¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥«¡¼¥º¡Ù¤ÎÈ¯É½²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£Æ±ºî¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¿·°æÎ¤Èþ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤µ¤ó¡¢¥×¥í³ÊÆ®¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÎÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃíÌÜºî¡Ø¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥«¡¼¥º¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ëÅí·î¤Ê¤·¤³¤µ¤ó
¢£¡Ø¥¹¥ÈII¡Ù¡Ø¥â¥ó¥¹¥È¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿²¬ËÜµÈµ¯¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥«¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²¬ËÜµÈµ¯¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë´ë²è¡Ö¿À¥²¡¼¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡£¡ÈÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëÃ¥¤¤¹ç¤¤¥Ð¥È¥ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬À¤È¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤è¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥È¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¡¢³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Áàºî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Áà¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼1Ì¾¤Ë¡¢AI¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Õ¤¿¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿3¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤¬3ÁÈÆþ¤êÍð¤ì¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¿¤ÀÀï¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤È¤³¤í¤¬ËÜºî¤ÎÆÃÄ§¤À¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥·¥Õ¥È¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¨¥Í¥ß¡¼¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ë¥Ô¥¹¤È¤¤¤¦»ñ¸»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò³Æ¥Á¡¼¥à¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿²ó¼ýÁõÃÖ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È(ºîÃæ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡É¤È¸Æ¤Ö)¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥ë¥Ô¥¹¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë°ìÈÖ¥¨¥ë¥Ô¥¹¤ò½¸¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼(¥é¥ó¥«¡¼)¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£Ì£Êý¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ð¥ê¥¢¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¨¤ò¿Í·Á¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¹¥¥ë¤¬»È¤¨¤¿¤ê¡¢²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤ê¡Ä¤È¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÌÌ¤Ç¤âºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¥¨¥ë¥Ô¥¹¤òÂçÎÌ¤ËÍî¤È¤¹¥ì¥¢¥¨¥Í¥ß¡¼¤Î½Ð¸½¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë»ÙµëÉÊ¤ÎÅê²¼¡¢¥¨¥ë¥Ô¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²èÌÌ¾å¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥ë¥Ô¥·¥¢¤Î³«²Ö¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈ¯µÕÅ¾¤â²ÄÇ½¤Ê¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀïÆ®¤Ï3¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢2°Ì¤È3°Ì¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ1°Ì¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÄÉ¤¤Íî¤È¤¹¡Ä¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë½ç°Ì¤¬¤³¤í¤³¤íÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÅ¸³«¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶î¤±°ú¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Áàºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¾åµé¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥ÈÁàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎAI¤ÏÍ¥½¨¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»¶³«¤·¤Æ¥¨¥ë¥Ô¥¹¤ò¸úÎ¨¤è¤¯½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Îµ¡Ç½¤â¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ã¯¤Ç¤â¡È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ç¡¢Ã¥¤¤¹ç¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£Åí·î¡ßÈÄ¥¶¥ó¡ß¿·°æ¡¢3¼Ô¤Ë¤è¤ëÂÐÀï¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¿·°æÎ¤Èþ¤µ¤ó¡¢Åí·î¤Ê¤·¤³¤µ¤ó¡¢ÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥²¡¼¥à¤Î¼Âµ¡¥×¥ì¥¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£1ÀïÌÜ¤Ï¡¢³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤Ç¥²¡¼¥à¤Î¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¤µ¤ó¤¬¸úÎ¨¤è¤¯Î©¤Á²ó¤ê¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Â³¤¯2ÀïÌÜ¤Ï¡¢¿·°æ¤µ¤ó¡¢Åí·î¤µ¤ó¤â½çÄ´¤Ë¥¨¥ë¥Ô¥¹¤ò²ó¼ý¤·¡¢½ç°Ì¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÇ®¤¤¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¤µ¤ó¤¬¤Õ¤¿¤ê¤òÄÉ¤¤±Û¤·¡¢2ÀïÂ³¤±¤Æ1°Ì¤Ëµ±¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Âµ¡¥×¥ì¥¤¸å¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿3¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚÅí·î¤Ê¤·¤³¡Û¡Ö¡ÈÏ·¼ãÃË½÷¡¢Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡É¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÀÜÀï¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤È¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈËÜºî¤Ï¡¢É÷´ÖÍëÂÀÀèÀ¸¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤ÈÉ÷´ÖÀèÀ¸¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æ°¤²ó¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤Þ¤À¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¡Û¡Ö¿¨¤Ã¤¿´¶ÁÛ¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤Ë¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤Þ¤º¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡¢¹¶·â¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÁÖ²÷¤Ç¡£¥¨¥Í¥ß¡¼¤ò¹¶·â¤·¤¿¤È¤¤Î²»¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÀïÎ¬À¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ä¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È±ü¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥²¡¼¥àÀ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢Í·¤Ó±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤òº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¿·°æÎ¤Èþ¡Û¡Ö»ä¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤éËÜºî¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Æü¡¢Í·¤ó¤Ç¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¡¼¥à²»ÃÔ¤Ê»ä¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡Ø¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥«¡¼¥º¡Ù¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¿¨¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±Æ°¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿¨¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢ËÜºî¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤¼¤Ò¡¢ÂçÀª¤ÎÊý¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤1ºî¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï»îÍ·Âæ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë2Ì¾¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼(²ÆÌÜ¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¡¢À¶¿å¤ì¤¤¤µ¤ó)¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºÆ¸½¡õ»£±Æ¥¿¥¤¥à¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥½¥à¥¿¥àÅÄ°æ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥¹¥ÈII¡Ù¡Ø¥â¥ó¥¹¥È¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿²¬ËÜµÈµ¯¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥«¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²¬ËÜµÈµ¯¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë´ë²è¡Ö¿À¥²¡¼¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡£¡ÈÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëÃ¥¤¤¹ç¤¤¥Ð¥È¥ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬À¤È¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤è¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥È¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¡¢³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Áàºî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Áà¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼1Ì¾¤Ë¡¢AI¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Õ¤¿¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿3¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤¬3ÁÈÆþ¤êÍð¤ì¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¿¤ÀÀï¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤È¤³¤í¤¬ËÜºî¤ÎÆÃÄ§¤À¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥·¥Õ¥È¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¨¥Í¥ß¡¼¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ë¥Ô¥¹¤È¤¤¤¦»ñ¸»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò³Æ¥Á¡¼¥à¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿²ó¼ýÁõÃÖ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È(ºîÃæ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡É¤È¸Æ¤Ö)¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥ë¥Ô¥¹¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë°ìÈÖ¥¨¥ë¥Ô¥¹¤ò½¸¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼(¥é¥ó¥«¡¼)¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£Ì£Êý¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ð¥ê¥¢¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¨¤ò¿Í·Á¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¹¥¥ë¤¬»È¤¨¤¿¤ê¡¢²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤ê¡Ä¤È¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÌÌ¤Ç¤âºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¥¨¥ë¥Ô¥¹¤òÂçÎÌ¤ËÍî¤È¤¹¥ì¥¢¥¨¥Í¥ß¡¼¤Î½Ð¸½¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë»ÙµëÉÊ¤ÎÅê²¼¡¢¥¨¥ë¥Ô¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²èÌÌ¾å¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥ë¥Ô¥·¥¢¤Î³«²Ö¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈ¯µÕÅ¾¤â²ÄÇ½¤Ê¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀïÆ®¤Ï3¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢2°Ì¤È3°Ì¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ1°Ì¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÄÉ¤¤Íî¤È¤¹¡Ä¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë½ç°Ì¤¬¤³¤í¤³¤íÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÅ¸³«¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶î¤±°ú¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Áàºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¾åµé¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥ÈÁàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎAI¤ÏÍ¥½¨¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»¶³«¤·¤Æ¥¨¥ë¥Ô¥¹¤ò¸úÎ¨¤è¤¯½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Îµ¡Ç½¤â¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ã¯¤Ç¤â¡È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ç¡¢Ã¥¤¤¹ç¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£Åí·î¡ßÈÄ¥¶¥ó¡ß¿·°æ¡¢3¼Ô¤Ë¤è¤ëÂÐÀï¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¿·°æÎ¤Èþ¤µ¤ó¡¢Åí·î¤Ê¤·¤³¤µ¤ó¡¢ÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥²¡¼¥à¤Î¼Âµ¡¥×¥ì¥¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£1ÀïÌÜ¤Ï¡¢³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤Ç¥²¡¼¥à¤Î¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¤µ¤ó¤¬¸úÎ¨¤è¤¯Î©¤Á²ó¤ê¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Â³¤¯2ÀïÌÜ¤Ï¡¢¿·°æ¤µ¤ó¡¢Åí·î¤µ¤ó¤â½çÄ´¤Ë¥¨¥ë¥Ô¥¹¤ò²ó¼ý¤·¡¢½ç°Ì¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÇ®¤¤¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¤µ¤ó¤¬¤Õ¤¿¤ê¤òÄÉ¤¤±Û¤·¡¢2ÀïÂ³¤±¤Æ1°Ì¤Ëµ±¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Âµ¡¥×¥ì¥¤¸å¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿3¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚÅí·î¤Ê¤·¤³¡Û¡Ö¡ÈÏ·¼ãÃË½÷¡¢Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡É¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÀÜÀï¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤È¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈËÜºî¤Ï¡¢É÷´ÖÍëÂÀÀèÀ¸¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤ÈÉ÷´ÖÀèÀ¸¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æ°¤²ó¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤Þ¤À¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¡Û¡Ö¿¨¤Ã¤¿´¶ÁÛ¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤Ë¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤Þ¤º¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡¢¹¶·â¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÁÖ²÷¤Ç¡£¥¨¥Í¥ß¡¼¤ò¹¶·â¤·¤¿¤È¤¤Î²»¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÀïÎ¬À¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ä¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È±ü¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥²¡¼¥àÀ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢Í·¤Ó±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤òº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¿·°æÎ¤Èþ¡Û¡Ö»ä¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤éËÜºî¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Æü¡¢Í·¤ó¤Ç¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¡¼¥à²»ÃÔ¤Ê»ä¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡Ø¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥«¡¼¥º¡Ù¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¿¨¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±Æ°¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿¨¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢ËÜºî¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤¼¤Ò¡¢ÂçÀª¤ÎÊý¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤1ºî¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï»îÍ·Âæ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë2Ì¾¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼(²ÆÌÜ¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¡¢À¶¿å¤ì¤¤¤µ¤ó)¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºÆ¸½¡õ»£±Æ¥¿¥¤¥à¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥½¥à¥¿¥àÅÄ°æ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£