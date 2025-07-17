50ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤¤ÃË¤Ï¤Û¤ÜÀ¸³¶Ì¤º§¡¡¡ÖÈÕº§¤Îº§³è¡×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È2¤Ä
¡ÖÉáÄÌ¤ÎOL¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ã¤¹¤è¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÏËÍ¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¤Î¾®Æ½±ÑÆó¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯7·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡×¤Ç¡¢¾È¤ì½¤½¤¦¤Ë¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤Î6·î¤Ë·ëº§¤·¡¢49ºÐ¤È¤¤¤¦¡ÖÈÕº§¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ò¸«¤Æ¤â¡¢49ºÐ¤Ç½éº§¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
50ºÐ¤Ç¤ÎÃËÀÌ¤º§Î¨28%
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î2023Ç¯¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1087¿Í¤ÎÃËÀ¤¬49ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯¤Æ178¿Í¡¢¼¡¤¤¤Ç¿ÀÆàÀî¤Î112¿Í¡¢Åçº¬¤Ï1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£50ºÐ»þÅÀ¤ÎÃËÀ¤ÎÌ¤º§Î¨¤Ï28.3¡ó¤Ç¡¢50ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Û¤ÜÀ¸³¶Ì¤º§¤À¤È¤¤¤¦¡£49ºÐ¤Ï¤½¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ö°ìÅÙ·ëº§¤·¤Æ¤ß¤ë¤«¤¢¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼½éº§¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶Ó¸ñ¡×¤ÎÄ¹Ã«Àî²íµª¤µ¤ó¤Ï53ºÐ¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤µ¤ó¤Ï50ºÐ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¤Ï46ºÐ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì·ëº§¡¢²¬Â¼¤µ¤ó¤ÈÍµÈ¤µ¤ó¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¡£
·ÝÇ½¿Í¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ë49ºÐ¤Îº§³èÀ®¸ùÎ¨¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡£
ÃæÇ¯ÃËÀÀìÌç¤Îº§³è¡¦Îø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤òÄÌ¤¸¤¿40Âå¸åÈ¾¤ÎÃËÀ¤ÎÀ®º§Î¨¤Ï5.5¡ó¡£º§³è¤·¤Æ¤â¡¢·ëº§¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï20¿Í¤Ë1¿Í¶¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¸·¤·¤¤¤¬¡¢"À®¸ùÎ¨"¤ò¹â¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤é¡©
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏÅÙ¥¢¥Ã¥×¡×¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¶Ú¥È¥ì¤ÇÄù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ·¿ºî¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¼ãºî¤ê¤Ï¸ú²ÌÅª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¹âË¾¤ß¤·¤Ê¤¤¡×¡£Áê¼ê¤Î½÷À¤ËË¾¤à¾ò·ï¤Ï¡ÖÂÎ·¿¡×¡ÖÌÀ¤ë¤¤À³Ê¡×¤Ê¤É2¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¡£¼ã¤¤½÷À¤È¤Î¡ÖÇ¯¤Îº¹º§¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤Ã¤«¤ÎÂç¶â»ý¤Á¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®Æ½¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ì¤½¤á¤ò¡Ö°û¤ß²ñ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¾Ò²ð¤Ç½Ð²ñ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¼«¼£ÂÎ¤â½ÏÇ¯¤Î½Ð²ñ¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢º§³èÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¼ê¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤é¤¹¤ë¤«¡£¾®Æ½¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ²¼¤µ¡Á¤¤¤Ã¤Æ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¡´Ø¸ý°ì´î¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
¿À»ö,
Êè,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÆÁÅç,
¥À¥¤¥¹,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Û¥Æ¥ë,
¥¤¥Ù¥ó¥È