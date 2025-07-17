R18+¥Û¥é¡¼¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¥ë¡¦¥É¡¼¥ó¡Ù·ì¤·¤Ö¤¤ÈÈáÌÄ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡ª ËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¼ýÏ¿¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ØUntil Dawn ¡¾»´·à¤Î»³Áñ¡¾¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¥ë¡¦¥É¡¼¥ó¡Ù¡Ê8·î1Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢·ì¤·¤Ö¤¤ÈÈáÌÄ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀïØË¤ÎËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¡¡¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¥ë¡¦¥É¡¼¥ó¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ì¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥ô¥¡¥Á¥«¥ó¤Î¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¡¢¡Ö¥É¥ó¥È¡¦¥Ö¥ê¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥¸¥§¥à¥º¤¬Êü¤Ä¥Û¥é¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¡£º£Ç¯4·î¤ËÁ´ÊÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢R»ØÄê¤Î¾×·âÅª¤Ê±ÇÁüÉÁ¼Ì¤Ë¥Û¥é¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤Î¸ý¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤®¡¢4½µÏ¢Â³¤ÇÁ´ÊÆ¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤È¤½¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢1Ç¯Á°¤Ë¼ºí©¤·¤¿»Ð¤Î¥á¥é¥Ë¡¼¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿»³Áñ¤Ç¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿Ê¤ÌÌ¤Î»¦¿Íµ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ»´»¦¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£°ìÅÙ¤Ï»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÈà¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë»¦¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î»þ¹ï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢»Ä¹ó¤Ë»¦¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿»þ´Ö¤¬µÕÌá¤ê¤·¤ÆÀ¸¤ÊÖ¤ë¡Ä¡£ÄÉÂÎ¸³¤ÎÅÙ¤Ë°Û¤Ê¤ë»¦¿Íµ´¤¬¸½¤ì¡¢»¦¤µ¤ìÊý¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢»´·à¤¬ÇÜÁý²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¡ã¶²ÉÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¡ä¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹Í£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢»à¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÆæ¤ò²ò¤¡¢ÌëÌÀ¤±¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤¬¡Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¥¨¥é¡¦¥ë¡¼¥Ó¥ó¡£¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î¸µ¥«¥ì¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ìò¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ß¥Î¡¢¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î¿ÆÍ§¥Ë¡¼¥ÊÌò¤Ë¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¸¥ª¥ó¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ß¡¼¥¬¥óÌò¤Ë¥æ¡¦¥¸¥è¥ó¡¢¥Ë¡¼¥Ê¤ÎÎø¿Í¥¨¥¤¥ÖÌò¤Ë¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¡¦¥«¥á¥ê¡¢¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î»Ð¥á¥é¥Ë¡¼Ìò¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¢¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡£¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ò¥ëÌò¤ò¡¢Ì¾Í¥¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥á¥¢¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢·ì¤·¤Ö¤¤ÈÈáÌÄ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦F¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¡¼¥°¡Ê¡Ø¥¢¥Ê¥Ù¥ë »àÎî¿Í·Á¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡Ø¥é¥¤¥È¡¿¥ª¥Õ¡Ù¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤¬°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ëËÜºî¡£ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢Å¥¤ä·ì¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ÆÆ¨¤²ÏÇ¤¦ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ä¶²ÉÝ¡¢¶«¤Ó¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ÇÁü¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Ìò¤Î¥¨¥é¤Ï¡ÖËÜºî¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»à¤ó¤Ç¤ÏÀ¸¤ÊÖ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¶²¤í¤·¤¤»à¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»à¤Ì¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ó¿ô¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ìò¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Í§Ã£¤È¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ææ¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¾õ¶·¤òÉ³²ò¤¡¢ÌëÌÀ¤±¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¥Ë¡¼¥ÊÌò¤Î¥ª¥Ç¥Ã¥µ¤Ï¡Ö»à¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Ë¤¤¤Ä»à¤Ì¤«¡¢¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤Ï¡¢º½»þ·×¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º½¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÔµ¤Ì£¤Ç¤¹¡×¤È¶²ÉÝ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¥ß¡¼¥¬¥óÌò¤Î¥æ¡¦¥¸¥è¥ó¤Ï¡Ö³§¤¬¹¥¤¤Ê¥Û¥é¡¼±é½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£Æ±¤¸Ìë¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¡¢»à¤Ì¤¿¤Ó¤Ë»þ´Ö¤¬Ìá¤ë¡£¥ë¡¼¥×¤¹¤ëÅÙ¤Ë¿·¤·¤¤»´·à¤¬½±¤¦¡£¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¿§¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Û¥é¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¥¨¥¤¥ÖÌò¤Î¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¤Ï¡Ö°Ì´¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶²¤í¤·¤µ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Û¾ï¸½¾Ý¡¢ËâÊª¤¿¤Á¡¢Øá°Í¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥°¥í¤¯¤Æ¥ä¥Ð¤¯¤Æ´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¡¢¡Ö¼¡¤Ë²¿¤¬Íè¤ë¤«´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤à¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æ¡ãÌëÌÀ¤±¡ä¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë»à¤Î¤Ê¤«¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÈÆæ¡É¤È¤Ï¡½¡½¡©
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¥ë¡¦¥É¡¼¥ó¡Ù¤Ï¡¢8·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀïØË¤ÎËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¡¡¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¥ë¡¦¥É¡¼¥ó¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ì¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥ô¥¡¥Á¥«¥ó¤Î¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¡¢¡Ö¥É¥ó¥È¡¦¥Ö¥ê¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥¸¥§¥à¥º¤¬Êü¤Ä¥Û¥é¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¡£º£Ç¯4·î¤ËÁ´ÊÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢R»ØÄê¤Î¾×·âÅª¤Ê±ÇÁüÉÁ¼Ì¤Ë¥Û¥é¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤Î¸ý¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤®¡¢4½µÏ¢Â³¤ÇÁ´ÊÆ¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¡ã¶²ÉÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¡ä¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹Í£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢»à¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÆæ¤ò²ò¤¡¢ÌëÌÀ¤±¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤¬¡Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¥¨¥é¡¦¥ë¡¼¥Ó¥ó¡£¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î¸µ¥«¥ì¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ìò¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ß¥Î¡¢¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î¿ÆÍ§¥Ë¡¼¥ÊÌò¤Ë¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¸¥ª¥ó¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ß¡¼¥¬¥óÌò¤Ë¥æ¡¦¥¸¥è¥ó¡¢¥Ë¡¼¥Ê¤ÎÎø¿Í¥¨¥¤¥ÖÌò¤Ë¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¡¦¥«¥á¥ê¡¢¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î»Ð¥á¥é¥Ë¡¼Ìò¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¢¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡£¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ò¥ëÌò¤ò¡¢Ì¾Í¥¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥á¥¢¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢·ì¤·¤Ö¤¤ÈÈáÌÄ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦F¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¡¼¥°¡Ê¡Ø¥¢¥Ê¥Ù¥ë »àÎî¿Í·Á¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡Ø¥é¥¤¥È¡¿¥ª¥Õ¡Ù¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤¬°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ëËÜºî¡£ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢Å¥¤ä·ì¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ÆÆ¨¤²ÏÇ¤¦ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ä¶²ÉÝ¡¢¶«¤Ó¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ÇÁü¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Ìò¤Î¥¨¥é¤Ï¡ÖËÜºî¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»à¤ó¤Ç¤ÏÀ¸¤ÊÖ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¶²¤í¤·¤¤»à¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»à¤Ì¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ó¿ô¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ìò¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Í§Ã£¤È¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ææ¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¾õ¶·¤òÉ³²ò¤¡¢ÌëÌÀ¤±¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¥Ë¡¼¥ÊÌò¤Î¥ª¥Ç¥Ã¥µ¤Ï¡Ö»à¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Ë¤¤¤Ä»à¤Ì¤«¡¢¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤Ï¡¢º½»þ·×¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º½¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÔµ¤Ì£¤Ç¤¹¡×¤È¶²ÉÝ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¥ß¡¼¥¬¥óÌò¤Î¥æ¡¦¥¸¥è¥ó¤Ï¡Ö³§¤¬¹¥¤¤Ê¥Û¥é¡¼±é½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£Æ±¤¸Ìë¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¡¢»à¤Ì¤¿¤Ó¤Ë»þ´Ö¤¬Ìá¤ë¡£¥ë¡¼¥×¤¹¤ëÅÙ¤Ë¿·¤·¤¤»´·à¤¬½±¤¦¡£¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¿§¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Û¥é¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¥¨¥¤¥ÖÌò¤Î¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¤Ï¡Ö°Ì´¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶²¤í¤·¤µ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Û¾ï¸½¾Ý¡¢ËâÊª¤¿¤Á¡¢Øá°Í¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥°¥í¤¯¤Æ¥ä¥Ð¤¯¤Æ´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¡¢¡Ö¼¡¤Ë²¿¤¬Íè¤ë¤«´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤à¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æ¡ãÌëÌÀ¤±¡ä¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë»à¤Î¤Ê¤«¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÈÆæ¡É¤È¤Ï¡½¡½¡©
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¥ë¡¦¥É¡¼¥ó¡Ù¤Ï¡¢8·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£