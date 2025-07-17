¡Úµð¿Í¥¹¥¿¥á¥ó¡Û1ÈÖ¡¦´Ý²Â¹À4ÈÖ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¡8ÈÖ¡¦Êá¼ê¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤òµ¯ÍÑ¡¡ÀèÈ¯¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛ¤ÏÌó1¤«·î¤Ö¤ê¤Î¾¡ÍøÌÜ»Ø¤¹
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-µð¿Í(17Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤ËÀÅ²¬ÁðÆåµå¾ì¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤¬±«Å·¤Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬4Æü¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥á¥óÌî¼ê¤ÏÁ°²ó13Æü¤Î»î¹ç¤«¤é7ÈÖ¤Þ¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¡Ö8ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÏÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á¤Î3»î¹ç¤Ï¼ºÅÀ¤¬Â³¤0¾¡2ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢6·î18Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï°ÊÍèÌó1¤«·î¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£