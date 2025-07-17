PFU¤ÎGMÊäº´¤òÌ³¤á¤¿¶â»Ò·òÂÀÏº»á¤¬¡¢ÀÐÀî¸©µÄ²ñµÄ°÷½¢Ç¤¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤ÂàÃÄ¤Ø
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎPFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤¬14Æü¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÊäº´¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¶â»Ò·òÂÀÏº»á¡Ê43¡Ë¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥«¥ï¥µ¥¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢2013Ç¯¤Ë¥³ー¥Á¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆPFU¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÌó12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆPFU¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¸©µÄ²ñµÄ°÷½¢Ç¤¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¶â»Ò»á¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê¡¢PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤Ø¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯´Ö¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä»ö¶È¿ä¿Ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤òÀ¸¶È¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢12Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»îÎý¤ä¶ì¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¼ä¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤ä¥Ð¥ìー¥Üー¥ë³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌöÆ°¤ä³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Íºà¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤È¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Îº£¸å¤Î¤´³èÌö¤È¤´Â¿¹¬¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×