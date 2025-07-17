TOKYO MX¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¡¢±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡¡Æ±¶É¡Ø¥Ð¥é¥À¥ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤Î³À²ÖÀµ¡Ö¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Ï¼«»à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡17ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO MX¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å5¡§00¡Ë¤Ç¡¢Æ±Æü¿ÆÂ²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¡¢¡ÈºÇ¸å¤ÎÆùÀ¼¡É¡¡·Ü¤Î¾È¤ê¾Æ¤¤òÄ´Íý
¡¡Æ±Æü¡¢±óÌî¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤¬¡Ö¿ÆÂ²°ìÆ±¡×¤Ë¤è¤ê¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±óÌî¤Ê¤®¤³¡ÊµýÇ¯45ºÐ¡Ë¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸Î¿Í¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¡¢»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´ÀâÌÀ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¸½ºß¡¢·Ù»¡¤Î¸«²ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«»à¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±óÌî¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢Æ±¶É¤ÇºòÇ¯9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡Ù¤Ë³Ö½µ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¿É¸ý¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢Æ±ÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»Á°ºÇ¸å¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯9·î18Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¡Ö¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÏÈ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆü´©BINKAN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î6°Ì¤È¤·¤Æ¡¢±óÌî¤µ¤ó»àµî¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£MC¤Î³À²ÖÀµ¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ö²æ¡¹MC¡ÊÂçÅçÍ³¹áÎ¤¡Ë¤Ï¡Ø¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡Ù¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¡¢´¶¾ð¤Î¤Ò¤À¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î¿¿µÕ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÊÊý¤Ç¤Í¡£²¿¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Ï¼«»à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£45ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡ØËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤ó¤«¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤ÎÀ³Ê¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÀäÂÐ¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¾¡¼ê¤ËËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Á´ÎÏ¤ÇÀ¸¤ÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¡¢°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î»à¤òÅé¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¡¢¡ÈºÇ¸å¤ÎÆùÀ¼¡É¡¡·Ü¤Î¾È¤ê¾Æ¤¤òÄ´Íý
¡¡Æ±Æü¡¢±óÌî¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤¬¡Ö¿ÆÂ²°ìÆ±¡×¤Ë¤è¤ê¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±óÌî¤Ê¤®¤³¡ÊµýÇ¯45ºÐ¡Ë¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸Î¿Í¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¡¢»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´ÀâÌÀ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¸½ºß¡¢·Ù»¡¤Î¸«²ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«»à¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆü´©BINKAN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î6°Ì¤È¤·¤Æ¡¢±óÌî¤µ¤ó»àµî¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£MC¤Î³À²ÖÀµ¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ö²æ¡¹MC¡ÊÂçÅçÍ³¹áÎ¤¡Ë¤Ï¡Ø¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡Ù¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¡¢´¶¾ð¤Î¤Ò¤À¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î¿¿µÕ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÊÊý¤Ç¤Í¡£²¿¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Ï¼«»à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£45ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡ØËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤ó¤«¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤ÎÀ³Ê¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÀäÂÐ¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¾¡¼ê¤ËËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Á´ÎÏ¤ÇÀ¸¤ÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¡¢°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î»à¤òÅé¤ó¤À¡£