STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

£²£°£²£µÇ¯¤Î»³¤Ç¤ÎÁøÆñ¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇ°­¤Î¥Úー¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æ»·Ù¤Ï»³¤Ç¤ÎÁøÆñ¼Ô¤ò¤¹¤ß¤ä¤«¤Ëµß½õ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢ÅÐ»³¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö£Ù£Á£Í£Á£Ð¡×¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

Æ»·Ù¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÅÐ»³¤Î¥ëー¥È¤ä·×²è¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö£Ù£Á£Í£Á£Ð¡×¤Ç¤¹¡£

¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿ÅÐ»³·×²è¤¬Æ»·Ù¤Ë¶¦Í­¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»³³ÙÁøÆñ¤¬µ¯¤­¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö£Ù£Á£Í£Á£Ð¡×¤¬µ­Ï¿¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÆ»·Ù¤¬¤¹¤°¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÊÆ»·ÙËÜÉôÃÏ°è´ë²è²Ý¡¡ºîÅÄÎ´¹Ô²ÝÄ¹Êäº´¡Ë¡ÖÁøÆñ¼Ô¤ËÁá¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¤ÆÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¿×Â®¤Êµß½õ¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

Æ»Æâ¤ÎÁøÆñ¼Ô¿ô¤Ï£¶·îËö¤Þ¤Ç¤Ë£±£±£´¿Í¤È²áµîºÇ°­¤Î¥Úー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£