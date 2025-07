ペリカン日本は、初心者にも使いやすい万年筆「ペリカーノ・ジュニア」のソフトグリップをよりカラフルに変更し、パッケージも新たにリニューアルして2025年7月に発売します。さらに、待望の新色「アンセラサイト(ブラック)」がラインナップに加わります。実売価格は2530円(税込)。

「ペリカーノ・ジュニア」

記事のポイント 「ペリカーノ・ジュニア」は、手軽に使えるカートリッジ式の万年筆なので、初めて万年筆を使う人に最適です。新色「アンセラサイト(ブラック)」はラインナップのなかでは落ち着いた色なので、あまりポップなカラーを好まない方にオススメ。

185年以上の歴史を有するドイツの高級筆記具ブランド「ペリカン」が学童用に開発した「ペリカーノ・ジュニア」は、少し太めでなめらかに書けるペン先と、カラフルなデザインが人気の万年筆。手軽に使えるカートリッジ式万年筆で、学童用としてだけでなく、初めての万年筆をお探しの方、気兼ねなく使える万年筆をお探しの方、ちょっとしたプレゼントにも最適です。

新色の「アンセラサイト(ブラック)」は、落ち着いたカラーでビジネスから普段使いまで、どんなシチュエーションにもぴったりフィットします。このほか、ブルー、ターコイズ、ピンクの全4色をラインナップします。

各色で右利きに最適な「A」のペン先と、左利き用「L」のペン先の2種類を用意。人間工学(エルゴノミクス)に基づき握りやすく設計されたソフトグリップは、わずかなくぼみが利き手に応じた角度でフィットし、指の滑りを防止して正しいペングリップを自然にサポートします。更にキャップには製品名「Pelikano」の文字の浮かせ加工を施し、キャップが転がり落ちることを防止しています。ロイヤルブルーの大容量サービスインクカートリッジ付き。

ペリカン 「ペリカーノ・ジュニア」 発売日:2025年7月 実売価格:2530円(税込)

