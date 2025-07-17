【LEGENDUS Mecha BREAK Supported by Amazing Seasun Games】 日時：DAY 1：7月17日、DAY 2：7月18日

GANYMEDEが運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、所属クリエイターのSHAKA氏が主催する「LEGENDUS Mecha BREAK Supported by Amazing Seasun Games」を7月17日、18日にオンラインで開催する。

今回の「LEGENDUS Mecha BREAK Supported by Amazing Seasun Games」では多人数対戦アクションシューティングゲーム「Mecha BREAK」で人気ストリーマーとVTuber合計12名が集い、6人1チームに分かれて熱いバトルを繰り広げる。

DAY 1ではチームメンバー顔合わせを行ないスクリムを実施。それぞれの配信者の掛け合いに注目。

またDAY 2ではDAY 1のスクリムで培ったプレイスキルとストリーマー・VTuber陣による連携に期待。