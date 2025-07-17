SHAKA氏が主催する「LEGENDUS Mecha BREAK Supported by Amazing Seasun Games」が7月17日よりオンライン開催
GANYMEDEが運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、所属クリエイターのSHAKA氏が主催する「LEGENDUS Mecha BREAK Supported by Amazing Seasun Games」を7月17日、18日にオンラインで開催する。
今回の「LEGENDUS Mecha BREAK Supported by Amazing Seasun Games」では多人数対戦アクションシューティングゲーム「Mecha BREAK」で人気ストリーマーとVTuber合計12名が集い、6人1チームに分かれて熱いバトルを繰り広げる。
DAY 1ではチームメンバー顔合わせを行ないスクリムを実施。それぞれの配信者の掛け合いに注目。
またDAY 2ではDAY 1のスクリムで培ったプレイスキルとストリーマー・VTuber陣による連携に期待。
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣- LEGENDUS (@LEGENDUS_SHAKA) July 14, 2025
LEGENDUS
Mecha BREAK
Supported by Amazing Seasun Games
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SHAKA、メカに乗れ。
📅日程
7/17(木) 19:00~ // 顔合わせ&スクリム
7/18(金) 19:00~ // 本番
🎥配信… pic.twitter.com/YoP2N7Kwhb