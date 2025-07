香港メディアの香港01は17日、サッカーの香港代表FWマイケル・ウデブルゾール(21)の中国リーグ移籍が白紙になったと報じた。

ドイツ5部リーグでプレーしていたウデブルゾールはナイジェリア系香港人で、先日、中国甲級(2部)リーグの蘇州東呉への移籍が報じられていた。

ところが、15日に行われた東アジアE-1選手権の中国戦後、スタンドの香港サポーターに向かってメガホンで「あの中国のサポーターたちを見てくれ。次こそあのろくでなし(Bastard)たちを倒そう」と語った発言が侮辱的と問題視された。

この様子を撮影した動画が中国のSNS上で広まり、批判が殺到。本人のSNSアカウントには差別的なコメントが投稿され、ウデブルゾールは“I can't keep quiet all the time(もう黙っていられない)”とその一部を公開した。

この騒動により、ほぼ決定的だった蘇州東呉への移籍が白紙になったようだ。中国のサッカー記者・苗原(ミャオ・ユエン)氏は「蘇州東呉はマイケルとの契約を解消する可能性が高く、今後彼が中国本土でプレーすることはあり得ない」と言及した。

同氏は「彼は冷静さを欠いていた。香港サッカー界の有望株で、中国甲級リーグで1〜2年プレーすれば中国スーパーリーグ(1部)の中位〜下位のクラブでプレーすることも可能だった。しかし口が災いし、前途を台無しにした。他の中国のクラブも彼とはもう契約しないだろう」との見方を示した。(翻訳・編集/北田)