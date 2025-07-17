　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42981.95　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42034.37　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41348.11　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41225.63　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40749.34　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40673.81　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39999.51　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

39901.19　　★日経平均株価17日終値

39653.05　　6日移動平均線
39629.98　　均衡表転換線(日足)
39469.32　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39464.31　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39325.21　　25日移動平均線
39196.37　　均衡表基準線(日足)
38942.07 　　新値三本足陰転値
38854.19　　均衡表転換線(週足)
38650.91　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38179.28　　13週移動平均線
38151.64　　200日移動平均線
37976.60　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37746.68　　均衡表雲上限(日足)
37713.01　　26週移動平均線
37438.55　　均衡表雲上限(週足)
37302.30　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37266.62　　75日移動平均線
36894.26　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
35956.69　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64　　均衡表基準線(週足)
35609.23　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34661.19　　均衡表雲下限(日足)
34324.20　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34200.38　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32444.06　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　64.61(前日43.03)
ST.Slow(9日)　　45.60(前日29.53)

ST.Fast(13週)　 86.35(前日85.36)
ST.Slow(13週)　 90.43(前日90.09)

［2025年7月17日］

株探ニュース