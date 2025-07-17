【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(17日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42981.95 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42034.37 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41348.11 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41225.63 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40749.34 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40673.81 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39999.51 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39901.19 ★日経平均株価17日終値
39653.05 6日移動平均線
39629.98 均衡表転換線(日足)
39469.32 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39464.31 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39325.21 25日移動平均線
39196.37 均衡表基準線(日足)
38942.07 新値三本足陰転値
38854.19 均衡表転換線(週足)
38650.91 ボリンジャー:-1σ(25日)
38179.28 13週移動平均線
38151.64 200日移動平均線
37976.60 ボリンジャー:-2σ(25日)
37746.68 均衡表雲上限(日足)
37713.01 26週移動平均線
37438.55 均衡表雲上限(週足)
37302.30 ボリンジャー:-3σ(25日)
37266.62 75日移動平均線
36894.26 ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
35956.69 ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64 均衡表基準線(週足)
35609.23 ボリンジャー:-2σ(13週)
34661.19 均衡表雲下限(日足)
34324.20 ボリンジャー:-3σ(13週)
34200.38 ボリンジャー:-2σ(26週)
32444.06 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 64.61(前日43.03)
ST.Slow(9日) 45.60(前日29.53)
ST.Fast(13週) 86.35(前日85.36)
ST.Slow(13週) 90.43(前日90.09)
［2025年7月17日］
株探ニュース