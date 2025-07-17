

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42981.95 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42034.37 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41348.11 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41225.63 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40749.34 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40673.81 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39999.51 ボリンジャー:＋1σ(25日)



39901.19 ★日経平均株価17日終値



39653.05 6日移動平均線

39629.98 均衡表転換線(日足)

39469.32 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39464.31 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39325.21 25日移動平均線

39196.37 均衡表基準線(日足)

38942.07 新値三本足陰転値

38854.19 均衡表転換線(週足)

38650.91 ボリンジャー:-1σ(25日)

38179.28 13週移動平均線

38151.64 200日移動平均線

37976.60 ボリンジャー:-2σ(25日)

37746.68 均衡表雲上限(日足)

37713.01 26週移動平均線

37438.55 均衡表雲上限(週足)

37302.30 ボリンジャー:-3σ(25日)

37266.62 75日移動平均線

36894.26 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

35956.69 ボリンジャー:-1σ(26週)

35822.64 均衡表基準線(週足)

35609.23 ボリンジャー:-2σ(13週)

34661.19 均衡表雲下限(日足)

34324.20 ボリンジャー:-3σ(13週)

34200.38 ボリンジャー:-2σ(26週)

32444.06 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 64.61(前日43.03)

ST.Slow(9日) 45.60(前日29.53)



ST.Fast(13週) 86.35(前日85.36)

ST.Slow(13週) 90.43(前日90.09)



［2025年7月17日］



株探ニュース

