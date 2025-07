沖縄発ライフスタイルブランド“OKINAWAMADE”の10周年を祝うPOP-UP STOREが8月9日および10日の2日間、東京・表参道 ANewFaceにて期間限定オープンする。 OKINAWAMADEは、デザインチームINASTUDIOSのクリエイティブディレクターである吉⽥ロベルトが⼿掛けるアート、ファッション、モーターサイクルなどの総合ライフスタイルブランドだ。2014年8⽉1⽇に沖縄県恩納村で設⽴。沖縄に住む⼈々のリアルな⽣活感を提案し、独⾃のスタイルを発信している。NAOTOのソロ名義naotohiroyamaがゲストボーカルにHIROKIを迎えて制作した「OKINAWAMADE」(2025年3月発表)は、同ブランドの10周年を記念して書き下ろしたテーマソングでもある。 ORANGE RANGEとOKINAWAMADEは長年親交を深め、幾度となく共演を繰り広げてきた。その両者によるコラボレーションがPOP-UP STOREというかたちで表現される。 POP-UP STORE会場では、NAOTOをはじめ、縁のあるメンツがセレクターとしてDJプレイを披露し、空間全体を音楽で演出する。また、OKINAWAMADEの新作をいち早く手に取れる先行販売はもとより、ORANGE RANGEの新作やこれまでに展開したアパレルや企業とのコラボアイテム、バンド公認の非公式グッズ、イラストレーターグループsKetChboOok3による限定アイテムなど、ここでしか手に入らないラインナップも勢揃いするとのこと。 ■<OKINAWAMADE 10th ANNIVERSARY meets ORANGE RANGE POP-UP STORE in ANewFace>開催期間:2025年8月9日(土)〜10日(日)開店時間:12:00〜20:00開催地:東京・表参道 ANewFaceVENUE:1F LE REVE BUILDING. 3-1-14 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo【SPECIAL GIFT】・店舗にて5,000円(税込)以上のご購入をいただいたお客様にオリジナルノベルティ(お菓子3種の内いずれか)をプレゼント。※ノベルティはお選びできません。なくなり次第、配布終了とさせていただきます。【PAYMENT】・お支払いは現金・クレジット・電子マネー・QRコード決済がご利用いただけます。【NOTICE】・イベント内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。・トイレの貸出、試着室はございません。・店内のディスプレイやアイテムの撮影は可能となります。ただし、人物が映り込むような撮影・他のお客様のご迷惑になるような撮影はお控えください。・会場付近では近隣のご迷惑にならないように、お静かにお願いいたします。・会場外はお並びいただくスペースがない為、開始時間よりも早いお時間のご来場はお控えください。・会場へのお問い合わせはご遠慮ください。(問)https://www.superecholabel.com/contact/ ■naotohiroyama「OKINAWAMADE」2025年3月26日配信開始配信リンク:https://naotohiroyama.lnk.to/oknwmd1 OKINAWAMADE feat.HIROKI2 OKINAWAMADE feat.HIROKI (恩納村remix) ■ORANGE RANGE「裸足のチェッコリー」2025年7月16日(水)リリース配信リンク:https://orangerange.lnk.to/Hadashinoceccoli ■<RANGE AID+ presents「RWD← SCREAM 025」>09月06日(土) 福岡・ Zepp Fukuokaopen16:45 / start17:3009月07日(日) 広島・広島CLUB QUATTROopen16:45 / start17:3009月12日(金) 愛知・Zepp Nagoyaopen17:30 / start18:3009月13日(土) 大阪・Zepp […]

