バンダイスピリッツは、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』より「S.H.Figuarts ヴォルデモート卿(ハリー・ポッターと炎のゴブレット)」(14,850円)を発売する。現在予約受付中で、2025年12月発売。2025年12月発売「S.H.Figuarts ヴォルデモート卿(ハリー・ポッターと炎のゴブレット)」(14,850円)「S.H.Figuarts ヴォルデモート卿(ハリー・ポッターと炎のゴブレット)」は、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』に登場する究極の闇の魔法使い「ヴォルデモート卿」をS.H.Figuartsで再現。ワイヤー入りの布製の衣服を纏い、自由なポージングを実現している。

衣服はワイヤー入りの布製を採用し、幅広いアクションポーズが可能。表情パーツは魂のデジタル彩色により皮膚の質感や、細かな陰影をリアルに再現。魔法の杖や魔法エフェクトが付属し、劇中シーンを再現できる。「S.H.Figuarts ハリー・ポッター(ハリー・ポッターと炎のゴブレット)」(2025年12月発売予定)と合わせて大迫力の戦闘シーンを再現可能だ。セット内容は、本体・交換用手首パーツ左右各4種・交換用頭部パーツ2種・魔法の杖・魔法エフェクトパーツ一式・魔法エフェクトパーツ用専用台座一式All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s25)