万博、ダンスミュージック野外フェス開催 オランダから世界的注目のDJが来日へ【ラインナップ】
大阪・関西万博で8月30日、ダンスミュージックを中心にした音楽フェスティバル『MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL』が開催される。
【画像】万博でダンスミュージックのフェス開催 オランダから来日するMESTOら
オランダパビリオンのテーマである「コモングラウンド」（共に分かち合い、新しい価値を生み出すこと）に基づき、世界屈指のダンスミュージック大国・オランダと日本、そして大阪との共鳴、文化の融合を目指す。
オランダから世界的な注目を集めるDJらが来日し、屋外のEXPOアリーナ「Matsuri」でパフォーマンスを披露する。
MESTO（メスト）は、Tomorrowland、Ultra Music Festival、Amsterdam Dance Event（ADE）など、世界有数の音楽フェスティバルに出演。ZEDDのツアーにもサポート参加し、世界中を魅了してきた。このほか、オランダ発の次世代女性DJ・MEROW（メロウ）や、日本からはYUUKI YOSHIYAMA、YAMATOMAYAの出演が発表されている。
■「MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND FESTIVAL」開催概要
日程：2025年8月30日（土） ※荒天時中止
時間：午後5時30分〜8時30分
会場：大阪・関西万博会場内 EXPOアリーナ「Matsuri」
入場料：無料 （※大阪・関西万博への入場には別途チケット購入が必要）
出演：MESTO／MEROW／YUUKI YOSHIYAMA／YAMATOMAYA
主催：在大阪オランダ王国総領事館／株式会社MUSIC CIRCUS（NEXYZ.Group）
後援：駐日オランダ王国大使館
【画像】万博でダンスミュージックのフェス開催 オランダから来日するMESTOら
オランダパビリオンのテーマである「コモングラウンド」（共に分かち合い、新しい価値を生み出すこと）に基づき、世界屈指のダンスミュージック大国・オランダと日本、そして大阪との共鳴、文化の融合を目指す。
MESTO（メスト）は、Tomorrowland、Ultra Music Festival、Amsterdam Dance Event（ADE）など、世界有数の音楽フェスティバルに出演。ZEDDのツアーにもサポート参加し、世界中を魅了してきた。このほか、オランダ発の次世代女性DJ・MEROW（メロウ）や、日本からはYUUKI YOSHIYAMA、YAMATOMAYAの出演が発表されている。
■「MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND FESTIVAL」開催概要
日程：2025年8月30日（土） ※荒天時中止
時間：午後5時30分〜8時30分
会場：大阪・関西万博会場内 EXPOアリーナ「Matsuri」
入場料：無料 （※大阪・関西万博への入場には別途チケット購入が必要）
出演：MESTO／MEROW／YUUKI YOSHIYAMA／YAMATOMAYA
主催：在大阪オランダ王国総領事館／株式会社MUSIC CIRCUS（NEXYZ.Group）
後援：駐日オランダ王国大使館