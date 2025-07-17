µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢Æ´¤ì¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¡±Ç²è¡Ø007¡Ù¤Ç¡Ö¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¥´¥à¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä½ãÇò¥É¥ì¥¹¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Ë¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤¬¡£µÈ²¬¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÆ´¤ì¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö±Ç²è¡Ø007¡Ù¤Î¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£ÆÃ¤Ë2021Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¤ÎËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀÐ¾ö¤Î¾å¤ò¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤¬Æ¨Ë´¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î³ê¤é¤«¤ÊÁö¤ê¤ÈÀä·Ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤È¤«¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¼¤Ò²£ÉÍ¥¿¥¤¥ä¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ÏÂè8À¤Âå¤È¤Ê¤ë¿·¾¦ÉÊ¡ÖiceGUARD 8¡×¤¬9·î1Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£µÈ²¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î¡ÖiceGUARD 8ÃÂÀ¸¡×ÊÓ¤È¡ÖiceGUARD¥Ö¥é¥ó¥É¡×ÊÓ¤¬18Æü¤«¤éËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë½ç¼¡Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä½ãÇò¥É¥ì¥¹¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Ë¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤¬¡£µÈ²¬¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÆ´¤ì¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö±Ç²è¡Ø007¡Ù¤Î¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£ÆÃ¤Ë2021Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¤ÎËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀÐ¾ö¤Î¾å¤ò¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤¬Æ¨Ë´¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î³ê¤é¤«¤ÊÁö¤ê¤ÈÀä·Ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤È¤«¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¼¤Ò²£ÉÍ¥¿¥¤¥ä¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ÏÂè8À¤Âå¤È¤Ê¤ë¿·¾¦ÉÊ¡ÖiceGUARD 8¡×¤¬9·î1Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£µÈ²¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î¡ÖiceGUARD 8ÃÂÀ¸¡×ÊÓ¤È¡ÖiceGUARD¥Ö¥é¥ó¥É¡×ÊÓ¤¬18Æü¤«¤éËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë½ç¼¡Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£