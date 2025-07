DAZNがソシエダ、バルセロナ、スタッド・ランスのジャパンツアー4試合を無料ライブ配信！

スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」は17日、株式会社ヤスダグループ(本社:東京都港区、代表:安田慶祐、以下ヤスダグループ)が主催または主管する「レアル・ソシエダ ジャパンツアー2025」、「スタッド・ランス ジャパンツアー2025」および「ヴィッセル神戸30周年記念チャリティーマッチ『FRIENDLY MATCH』ヴィッセル神戸vs. FCバルセロナ」の欧州の強豪クラブによる日本ツアーの4試合を無料でライブ配信することを発表した。

今や夏の風物詩となっている欧州サッカークラブの日本ツアー。ヤスダグループが主催/主管するツアーでは、ラ・リーガの名門バルセロナ、久保建英選手が所属するレアル・ソシエダ、伊東純也選手、中村敬斗選手、関根大輝選手らが所属するスタッド・ランスと、世界トップクラスの選手や日本人選手のプレーが、日本から無料で楽しめる絶好の機会となっている。DAZNでは、2年連続での来日となるレアル・ソシエダ(スペイン)と V・ファーレン長崎、2024-25シーズンでクラブ初の国内3冠を達成したバルセロナ(スペイン)とヴィッセル神戸の一戦、こちらも2年連続日本でプレーすることになったスタッド・ランス(フランス)の2試合(モンテディオ山形戦、柏レイソル戦)の4試合を無料ライブ配信する。2年ぶりの来日となるバルセロナは、ハンジ・フリック体制1年目でラ・リーガ制覇という偉業を引っさげての来日に。本試合はヴィッセル神戸のクラブ創設30周年を記念したチャリティーマッチとして行われる。Jリーグ史上2クラブ目の3連覇に挑戦中のヴィッセル神戸が、ラ・リーガ 2024-25シーズンで 102得点を挙げ王座奪還を果たしたバルセロナと、どんな戦いを繰り広げるか注目です。そして、レアル・ソシエダには久保建英選手、スタッド・ランスには伊東純也選手、中村敬斗選手、関根大輝選手と日本代表でも活躍する選手が所属しています。スタッド・ランスの伊東選手、関根選手は古巣柏レイソルとの対戦も組まれており、Jリーグファンにも注目の一戦となります。■「レアル・ソシエダ ジャパンツアー2025」配信概要7月21日(月・祝)レアル・ソシエダ vs V・ファーレン長崎19:00キックオフ解説:林陵平実況:桑原学■「スタッド・ランス ジャパンツアー2025」配信概要7月27日(日)スタッド・ランス vs モンテディオ山形19:00キックオフ解説:名良橋晃実況:小松正英7月30日(水)スタッド・ランス vs 柏レイソル19:00キックオフ解説:田中裕介実況:小松正英■「ヴィッセル神戸30周年記念チャリティーマッチ『FRIENDLY MATCH』ヴィッセル神戸vs. FCバルセロナ」配信概要7月27日(日)ヴィッセル神戸 vs バルセロナ19:00キックオフ解説:水沼貴史、橋本英郎実況:桑原学