○経済統計・イベントなど

０２：３０　米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０５：００　米・対米証券投資
０７：３０　米・ウォラーＦＲＢ理事が講演
０８：３０　日・全国消費者物価指数
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００　独・生産者物価指数
１７：００　ユーロ・経常収支
１８：００　ユーロ・建設支出
２１：３０　米・住宅着工件数
２１：３０　米・建設許可件数
２３：００　米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

○決算発表・新規上場など

決算発表：ゲンダイ<2411>，アジュバン<4929>，東京製鉄<5423>，アルインコ<5933>
※東証スタンダード上場：みのや<386A>
※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，スリーエムほか

出所：MINKABU PRESS