明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０２：３０ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０５：００ 米・対米証券投資
０７：３０ 米・ウォラーＦＲＢ理事が講演
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・生産者物価指数
１７：００ ユーロ・経常収支
１８：００ ユーロ・建設支出
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：ゲンダイ<2411>，アジュバン<4929>，東京製鉄<5423>，アルインコ<5933>
※東証スタンダード上場：みのや<386A>
※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，スリーエムほか
出所：MINKABU PRESS
０２：３０ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０５：００ 米・対米証券投資
０７：３０ 米・ウォラーＦＲＢ理事が講演
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・生産者物価指数
１７：００ ユーロ・経常収支
１８：００ ユーロ・建設支出
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：ゲンダイ<2411>，アジュバン<4929>，東京製鉄<5423>，アルインコ<5933>
※東証スタンダード上場：みのや<386A>
※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，スリーエムほか
出所：MINKABU PRESS