明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０２：３０ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０５：００ 米・対米証券投資

０７：３０ 米・ウォラーＦＲＢ理事が講演

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 独・生産者物価指数

１７：００ ユーロ・経常収支

１８：００ ユーロ・建設支出

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）



○決算発表・新規上場など



決算発表：ゲンダイ<2411>，アジュバン<4929>，東京製鉄<5423>，アルインコ<5933>

※東証スタンダード上場：みのや<386A>

※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，スリーエムほか



出所：MINKABU PRESS