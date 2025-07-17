『ドラゴンボールDAIMA』グロリオがS.H.Figuartsに登場! - ボーナスパーツとして孫悟空の表情パーツが付属
バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールDAIMA』より「S.H.Figuarts グロリオ」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月18日16時より予約を受け付ける。2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「S.H.Figuarts グロリオ」(9,900円)
「S.H.Figuarts グロリオ」は、『ドラゴンボールDAIMA』で「孫悟空」と一緒に旅をした仲間の一人「グロリオ」をS.H.Figuarts化。さらに、「S.H.Figuarts 孫悟空(ミニ)-DAIMA-」(別売り)に使用可能な交換用表情パーツが付属している。
既に展開済みの「S.H.Figuarts 孫悟空(ミニ)-DAIMA-」(別売り)や「S.H.Figuarts 孫悟空-DAIMA-」(別売り)と組み合わせて、『ドラゴンボールDAIMA』の世界を再現可能だ。
主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左右各3種、交換用表情パーツ3種、銃。ボーナスパーツとして孫悟空(ミニ)-DAIMA-用表情パーツ。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
2026年3月発送予定「S.H.Figuarts グロリオ」(9,900円)
「S.H.Figuarts グロリオ」は、『ドラゴンボールDAIMA』で「孫悟空」と一緒に旅をした仲間の一人「グロリオ」をS.H.Figuarts化。さらに、「S.H.Figuarts 孫悟空(ミニ)-DAIMA-」(別売り)に使用可能な交換用表情パーツが付属している。
主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左右各3種、交換用表情パーツ3種、銃。ボーナスパーツとして孫悟空(ミニ)-DAIMA-用表情パーツ。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション