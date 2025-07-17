【高校野球・新潟】ベスト16出そろう シード8校中7校が勝ち上がり 昨夏Vの新潟産大附属はコールド勝ち 六日町・新発田農・帝京長岡は勝ち進むも新潟は3回戦敗退
夏の高校野球新潟大会は17日、3回戦8試合が行われ、ベスト16が出そろった。シード勢では、第5シードの新潟が十日町と接戦の末に敗れて3回戦敗退となった。六日町・新発田農業・帝京長岡は勝利。昨夏王者の新潟産大附属も新発田中央をコールドで下しベスト16進出を決めた。
■17日の試合結果
六日町 8－4 新潟江南
十日町 2－1 新潟
新発田農 7－0 小千谷(7回コールド)
帝京長岡 7－0 五泉(7回コールド)
新潟第一 7－4 高田
巻 6－5 長岡大手
新潟産大附属 10－1 新発田中央(7回コールド)
小出 20－9 万代(7回コールド)
■4回戦の対戦カード(7月19日)
【長岡市悠久山球場】
第1試合 中越ー長岡工
第2試合 新潟第一ー六日町
【柏崎市佐藤池球場】
第1試合 長岡商ー関根学園
第2試合 十日町ー巻
【ハードオフエコスタジアム】
第1試合 北越ー新発田
第2試合 新潟産大附属ー新発田農
【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合 村上桜ヶ丘ー新潟明訓
第2試合 帝京長岡ー小出