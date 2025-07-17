夏の高校野球新潟大会は17日、3回戦8試合が行われ、ベスト16が出そろった。シード勢では、第5シードの新潟が十日町と接戦の末に敗れて3回戦敗退となった。六日町・新発田農業・帝京長岡は勝利。昨夏王者の新潟産大附属も新発田中央をコールドで下しベスト16進出を決めた。

■17日の試合結果

六日町　8－4　新潟江南
十日町　2－1　新潟
新発田農　7－0　小千谷(7回コールド)
帝京長岡　7－0　五泉(7回コールド)
新潟第一　7－4　高田
巻　6－5　長岡大手
新潟産大附属　10－1　新発田中央(7回コールド)
小出　20－9　万代(7回コールド)

■4回戦の対戦カード(7月19日)

【長岡市悠久山球場】
第1試合　中越ー長岡工
第2試合　新潟第一ー六日町

【柏崎市佐藤池球場】
第1試合　長岡商ー関根学園
第2試合　十日町ー巻

【ハードオフエコスタジアム】
第1試合　北越ー新発田
第2試合　新潟産大附属ー新発田農

【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合　村上桜ヶ丘ー新潟明訓
第2試合　帝京長岡ー小出