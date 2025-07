ロッテリア、3000円分クーポン券と「ゲーミングリラックマ」のポーチ･うちわ･ステッカーをあわせた夏ギフトを発売

ハンバーガーショップ「ロッテリア」は7月25日、人気キャラクター「リラックマ」とコラボした夏ギフトを発売する。

「my happy time♪ 2025リラックマ 夏ギフト」(税込3,000円)は、店舗で使える3,000円分の食事クーポンに、ポーチなどのグッズ計3点が付いたセット。一部店舗を除く「ロッテリア」209店舗、「ゼッテリア」72店舗で販売予定。数量限定で、なくなり次第終了となる。

ロッテリア・ゼッテリア「my happy time♪ 2025リラックマ 夏ギフト」

〈夏ギフトのセット内容〉

今回の夏ギフトでは、サンエックス株式会社から7月に登場した新デザインシリーズ「ゲーミングリラックマ」のイラストを使用したグッズを展開。レトロでかわいらしいピクセルアートを取り入れたデザインとなっている。

【「my happy time♪ 2025リラックマ 夏ギフト」セット内容】

〈1〉食事クーポン3,000円分

〈2〉オリジナルメッシュポーチ

〈3〉リラックマ丸型うちわ

〈4〉コラボ限定ステッカー(4枚セット)

◆食事クーポン3,000円分

全国の「ロッテリア」「ゼッテリア」店舗で使える、200円引きクーポン15枚。税込200円以上の1会計につき、何枚でも利用できる。有効期限は2025年12月15日まで。

食事クーポン3,000円分「my happy time♪ 2025リラックマ 夏ギフト」

◆オリジナルメッシュポーチ

裏面にメッシュ素材を使ったポーチ。リラックマたちや、ピクセルアートのイラストを描いたカラフルなデザイン。開口部が大きく開き、マチも広いためさまざまな雑貨を収納できるという。ポーチの大きさは約H12×W20×D5cm。

オリジナルメッシュポーチ「my happy time♪ 2025リラックマ 夏ギフト」(C)2025San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

◆リラックマ丸型うちわ

大きなリラックマのイラストを配した、薄手で持ち運びしやすいうちわ。水に強い素材を使っており、外出や水遊びの際にもおすすめだという。横になってだんごを食べているリラックマと、ロッテリアのハンバーガーやポテトなどのピクセルアートを描いた。うちわの大きさは、約H20×W19.7cm。

リラックマ丸型うちわ「my happy time♪ 2025リラックマ 夏ギフト」

◆コラボ限定ステッカー(4種)

スマホケースやノートなどのデコレーションに使えるステッカー。ゲームの世界に入り込んだリラックマたちが描かれている。「ゲーミングリラックマ」シリーズのデザイン3種、ロッテリア限定の描きおろしデザイン1種の計4枚入り。ステッカーの大きさは、約H6×W6cm以内。

コラボ限定ステッカー(4種)「my happy time♪ 2025リラックマ 夏ギフト」

なお、「ZETTERIA(ゼッテリア)」は、2023年に誕生した新ブランドで、「ロッテリア」の進化形に位置付ける。ゼッテリアというブランド名は、メイン商品である「絶品バーガー」に、「カフェテリア」を組み合わせたもの。2025年7月時点で70店舗以上を展開している。

【クレジット表記】(C)2025San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■LOTTERIA(ロッテリア)公式サイト

■ZETTERIA(ゼッテリア)公式サイト