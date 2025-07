次世代バイリンガルシンガー・Ashley(アシュリー)が、人気ラッパー・AKLOを客演に招いた新曲「On The Island feat. AKLO」を7月18日(金)に配信リリースする。 https://youtu.be/dBMtUu2ubdI クラブから大型フェスまで数多くのライブ活動を重ね、Netflixドラマ『麻薬取締課MOGURA』で俳優デビューに加え、とんねるず・木梨憲武の音楽バラエティ番組『木梨レコード』へのレギュラー出演…と、クールなビジュアルとお茶目でフレンドリーなキャラクターが多方面から注目を浴びるAshleyだが、8月に開催される<LuckyFes’25>への出演も間近に迫ってきている。 そんな注目度が増す中で放たれる本作は、この夏にぴったりの熱いパッションと哀愁感漂うドラマティックなラテンビートが繰り広げられるサマーチューンだ。メキシコにルーツを持つAKLOと男女の駆け引きを描くリリックが絡み合う楽曲で、楽曲プロデュースはAshleyのデビュー時から支えるLUNAとJoe Ogawaの2人が手掛けている。 Ashley「On The Island」 2025年7月18日(金)配信配信 : https://linkco.re/VPhP1xtN作詞 : Ashley / AKLO作曲 : Ashley / AKLO / LUNA / Joe Ogawa 8月10日「LuckyFes’25」@国営ひたち海浜公演にも出演 https://luckyfes.com YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCWb1-zfExbzOG7UnZfRhAeAInstagram:https://www.instagram.com/ashley114_official/X:https://x.com/ashley114officTiktok : https://www.tiktok.com/@ashley114_official

