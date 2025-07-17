¡Ú¥Ð¥¹¥±½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡ÛÆüËÜ¤Ï2¾¡1ÇÔ¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Ø¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯26°Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï
¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëFIBA½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025(13Æü¡Á20Æü¡¢Ãæ¹ñ)
ÆüËÜ¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°2¾¡1ÇÔ¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¯9°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÂè1Àï¡¢Æ±54°Ì¤Î¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÈÂÐÀï¡£Âè1Q¤Ï¥ß¥¹¤âÌÜÎ©¤Á¡¢16-26¤Ç10ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌùÌ¤Æà³¤Áª¼ê¤¬5ËÜ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î19ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤Ç¡¢72-68¤Ç¾¡ÍøÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2Àï¤ÏÆ±44°Ì¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÅÀº¹¤ò¹¤²¡¢Âè3Q¤Ç77-57¤Ç20ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè4Q¡¢»Ä¤ê15ÉÃ¤Ç°ìµ¤¤Ë4ÅÀº¹¤Þ¤Ç½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤â¡¢85-82¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Âè3Àï¡¢Æ±2°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¡£Âè1Q¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤âÂè2Q¤ÇÇÏ±»¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼Áª¼ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢ÆüËÜ¤ÏµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·Âè3Q¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢Âè4Q¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢67-79¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼¡¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ÏA¥°¥ë¡¼¥×Æ±3°Ì¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°26°Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿»î¹ç¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£