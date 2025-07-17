à¿·¤·¤¤»ÐËåá¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹24Ç¯ÆüËÜÂåÉ½¤¬¿·ÂåÉ½¤ò½ËÊ¡¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¡Ö¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×
¡ÖCongratulations!¡×
¡¡À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂåÉ½¤¬À¤³¦°ì¤Î±É´§¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦Èþ¤Îº×Åµ¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ß¥¹¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¥×¥ì¥ê¥ß¥Ê¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥óÆÊÌÚÂåÉ½¤Î¶¶ËÜ²Â±ûÍý¤µ¤ó¡£¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¼õ¾Þ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¡£¸÷Âô¤Î¤¢¤ëº°¿§¤ÇÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Æ¥£¥¢¥é¡¢º¸¼ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò»ý¤Á¡¢´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È
¡¡2024Ç¯¤Î¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¥ã¥¯¥é¥Ü¥ë¥Æ¥£²í(¤«¤ä)¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Î¿·¤·¤¤»ÐËå¤Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï ¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤È½ËÊ¡¡£¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖCongratulations!¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£