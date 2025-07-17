桜島の南岳山頂火口で、17日午後1時28分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から3300ｍの高さまで上がりました。噴火は30分後の午後1時58分現在も続いていて、気象台は連続噴火が継続していると発表しました。

連続噴火が始まってからの最高の噴煙の高さは3300ｍで、午後1時58分現在の噴煙の高さは1300ｍとなっています。噴煙は北よりに流れています。

気象台によりますと、桜島では山体が膨張した状態で経過していました。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口から2キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）発表時間 2025年07月17日 14時00分

桜島で１７日１５時から１８日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

１７日１５時から１８時まで 北（姶良市加治木方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

１７日１８時から２１時まで 北（姶良市加治木方向） ９０ｋｍ ５ｋｍ

１７日２１時から２４時まで 北（姶良市加治木方向） １２０ｋｍ ７ｋｍ

１８日００時から０３時まで 北（姶良市加治木方向） １２０ｋｍ ７ｋｍ

１８日０３時から０６時まで 北（姶良市加治木方向） １１０ｋｍ ７ｋｍ

１８日０６時から０９時まで 北（姶良市加治木方向） １１０ｋｍ ７ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、姶良市、霧島市、出水市、薩摩川内市、伊佐市、さつま町、湧水町

熊本県 ：人吉市、水俣市、芦北町、津奈木町、球磨村、八代市、錦町、相良村、五木村、山江村、あさぎり町、美里町、山都町、多良木町、湯前町、水上村

宮崎県 ：えびの市、小林市、椎葉村、西米良村、五ヶ瀬町

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