“スポーツ界のアカデミー賞”でSGAがベストアスリート賞とベストNBAプレーヤー賞に選出

7月17日(現地時間16日)。アメリカのスポーツ専門局『ESPN』による“ESPY”の受賞者が発表された。この“ESPY”は、アメリカのスポーツ界におけるアカデミー賞と評されている。

NBAでは、昨シーズンにオクラホマシティ・サンダーをNBAチャンピオンへ導いたシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(SGA)が『男性ベストアスリート』、今年のドラフト全体1位でダラス・マーベリックスから指名されたデューク大学のクーパー・フラッグが『ベストブレイクスルー・アスリート』と『男性ベストカレッジアスリート』、昨夏のパリオリンピックでアメリカ代表の通算得点1位に立ったケビン・デュラント(ヒューストン・ロケッツ)が『ベストレコードブレーキング・パフォーマンス』、パリ五輪の決勝戦で24得点をマークしたステフィン・カリー(ゴールデンステイト・ウォリアーズ)が『ベストチャンピオンシップ・パフォーマンス』、サンダーとの「NBAファイナル2025」初戦で劇的な決勝弾を沈めたタイリース・ハリバートン(インディアナ・ペイサーズ)が『ベストプレー』、サンダーが『ベストチーム』、SGAとヤニス・アデトクンボ(ミルウォーキー・バックス)、ニコラ・ヨキッチ(デンバー・ナゲッツ)、ジェイソン・テイタム(ボストン・セルティックス)が『ベストNBAプレーヤー』の部門で最終候補入りしていた。

17日の“ESPY”の表彰で、SGAが『男性ベストアスリート』と『ベストNBAプレーヤー』、フラッグが『男性ベストカレッジアスリート』に選出。さらに、オスカー・ロバートソン(元シンシナティ・ロイヤルズほか)が『Arthur Ashe Courage賞』を受賞した。

また、『ベストWNBAプレーヤー』にはインディアナ・フィーバーのケイトリン・クラーク、『ベストMLBプレーヤー』にはロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が選ばれている。

SGA wins the @ESPYS Best Male Athlete and NBA Player of the Year awards 🏆 pic.twitter.com/7uXMb7K1IZ

- OKC THUNDER (@okcthunder) July 17, 2025