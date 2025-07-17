µþËÜÂç²æ¤È°æ¾åË§Íº¤¬¤¤å¤ë¤ê¤ó¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÇÇ¼ª¥Ýー¥º¤ä¼«»£¤ê¤òÈäÏª¡ª¡Ö¥À¥Ö¥ë¥×¥ê¥ó¥¹ºÇ¹â¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¢£¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡ª°æ¾åË§Íº¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¢¥ïー¡ØË§Íº¤Î¥ß¥åー¡Ù#24¡×¤ËµþËÜ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛµþËÜÂç²æ¤È°æ¾åË§Íº¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ê¥ó¥¹¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～④
SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤¬¡¢7·î16Æü¤ËWOWOW¥×¥é¥¤¥à¡¦WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡ª°æ¾åË§Íº¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¢¥ïー¡ØË§Íº¤Î¥ß¥åー¡Ù#24¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ÇµþËÜ¤È°æ¾å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢µþËÜ¤¬¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Î¥¹ー¥Ä¡¢°æ¾å¤¬¥Ö¥ëー¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ù¥¹¥È»Ñ¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¥À¥Ö¥ë¥×¥ê¥ó¥¹ºÇ¹â¡×¡Ö²Î¾§¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î´¶ÁÛ¤âÂ³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢µþËÜ¤¬ÊüÁ÷Ä¾Á°¤Ë¡Ö¡ØË§Íº¤Î¥ß¥åー¡Ù´Ö¤â¤Ê¤¯À¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ëー¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ëÆ°²è¤ä¡¢°æ¾å¤¬¼«»£¤ê¤·¤¿¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£
¤½¤·¤Æ°æ¾å¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥ó¥¢ー¥Ä¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢µþËÜ¤È°æ¾å¤¬Î¾¼ê¤òÆ¬¤Ë¤Î¤»¤ÆÇ¼ª¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢7·î6Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿°æ¾å¤ò½Ë¤¦¥Ðー¥¹¥Çー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥°¥é¥ó¥¢ー¥Ä¤ÎX¤Ë¤Ï¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î¤´ÅÐ¾ì¡¢µþËÜÂç²æ¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ëー¾Þ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢9·î¤Ë¤´½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤ë¡ØOnce¡Ù¤Î¤ªÏÃ¡¢¡Ø¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª¡Ù¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤¬¿Ô¤¤º¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î50Ê¬¡£¡Ø²¿¸Î°¦¤»¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ê°æ¾å¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¡£
ÈÖÁÈ¤ÎºÆÊüÁ÷¤â7·î19Æü¤Î11:00¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£