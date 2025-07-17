Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¶µ¿¦°÷¤Ø½ý³²¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ëÃË2¿Í¤¬½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡ÃÎ¿Í½÷À¤«¤é¡Ö¾®³Ø¹»¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈÁêÃÌ¡×¡¡ÅìµþÃÏºÛÎ©Àî»ÙÉô
º£Ç¯5·î¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¶µ¿¦°÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË2¿Í¤Î½é¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î40Âå¤ÎÃË¤È½¾¶È°÷¤Î20Âå¤ÎÃË¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Î©Àî»ÔÎ©Âè»°¾®³Ø¹»¤Ç¶µ¿¦°÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿½ý³²¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÃÏºÛÎ©Àî»ÙÉô¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢ºÛÈ½´±¤«¤éµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÃË2¿Í¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î¿´¤Ë½ý¤òÉé¤ï¤»¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£°ìÀ¸¤«¤±¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢40Âå¤ÎÃË¤ÏÃÎ¿Í½÷À¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾®³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈ¹ÔÅöÆü¤ËÃ´Ç¤¤Î¶µ¿¦°÷¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿ÃÎ¿Í½÷À¤«¤éÃ´Ç¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20Âå¤ÎÃË¤È¤È¤â¤Ë°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÃË¤Ï¡¢ÃÎ¿Í½÷À¤«¤éÃ´Ç¤¤Î¶µ¿¦°÷¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç2¿Í¤Ç³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢³Ø¹»¤ËÅÚÂ¤Ç¿¯Æþ¡£2³¬¤Î¶µ¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢20Âå¤ÎÃË¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼òÉÓ¤ò³ä¤ê¡¢40Âå¤ÎÃË¤¬¡Ö¤ªÁ°¤«¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÃ´Ç¤¤ÎÃËÀ¤ò²¥¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢1³¬¤Î¿¦°÷¼¼¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¤Û¤«¤Î¶µ¿¦°÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È»ö·ï¤Ë¤¤¤¿¤ë·Ð²á¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡Â¦¤Î¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÃË2¿Í¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤¬Ï¯ÆÉ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÌÜÅª¤äÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢40Âå¤ÎÃË¤Ï¡Ö¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢20Âå¤ÎÃË¤Ï¡Ö¼¡Âè¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¡¢¶µ¿¦°÷¤ò¼ê¤Ç¤¿¤¿¤¤¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤ÎºÛÈ½¤Ï8·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£