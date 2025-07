東武百貨店 池袋本店は、2025年7月24日(木)から29日(火)までの6日間、8階催事場にて【台湾フェア】を開催します。

東武百貨店 池袋本店「台湾フェア」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約130坪)

期間 :2025年7月24日(木)〜7月29日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗数 :23店舗

東武百貨店 池袋本店は、2025年7月24日(木)から29日(火)までの6日間、8階催事場にて【台湾フェア】を開催。

注目は、できたてをその場で楽しめる実演・イートインの台湾グルメです。

台湾魚団子をトッピングした麺線やアツアツのスープがあふれる焼き小籠包、台湾のソウルフードである台湾ホットドッグなど、できたての屋台グルメが登場。

その他、夏の暑さを和らげるかき氷や食感が楽しめるドーナツなど種類豊富に展開します。

◆会場実演に注目!アツアツの台湾屋台グルメを再現

【麺線屋formosa】[実演・東武限定品]

豪華台湾魚団子入り麺線

1,091円(1杯)〈各日販売予定20点〉

麺線に、プリプリの台湾魚団子をトッピング。

【麺線屋formosa】豪華台湾魚団子入り麺線

【同客餃子館】[実演]

台湾焼き小籠包

700円(5個入)

薄皮生地はもちもち、焦げ目はカリッ。

溢れ出る熱々の肉汁が魅力。

【同客餃子館】台湾焼き小籠包

【台南担仔麺 水道橋本店】[実演]

台湾ホットドッグ(大腸包小腸)

801円(1個)

腸詰めしたもち米に、台湾式ソーセージを挟んだ台湾の愛されソウルフード。

【台南担仔麺 水道橋本店】台湾ホットドッグ(大腸包小腸)

◆できたて台湾スイーツも欠かせない!

【美麗 MEILI】[東武限定品]

雪花氷かき氷(台湾愛文マンゴーかき氷)

イートイン1,801円(1個)

〈各日数量限定〉

台湾産愛文マンゴーを約1玉使用した贅沢な逸品。

【美麗 MEILI】雪花氷かき氷(台湾愛文マンゴーかき氷)

【台湾タロイモスイーツ専門店 連珍】[東武限定品]

トロピカルタロパフェ

イートイン1,200円(1個)

〈各日販売予定80点〉

濃厚な味わいのタロイモと爽やかな南国果実の風味がベストマッチ。

【台湾タロイモスイーツ専門店 連珍】トロピカルタロパフェ

【Fortune Moon Cake】[実演]

毛巾巻(タオルケーキ)各種

972円(抹茶・チョコ)

1,080円(フルーツ)

〈各日販売予定50点〉

クレープ生地に生クリームをふんだんに包み込んだ、まるでタオルのようなケーキ。

【Fortune Moon Cake】毛巾巻(タオルケーキ)

【山海豆花】[東武限定品]

台湾ドーナツ

401円(1個)

サクふわの食感がクセになる、ミルク香る台湾ドーナツ。

【山海豆花】台湾ドーナツ

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※売切れの際はご容赦ください。

※写真はイメージです。

※7月15日(火)時点の内容です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 屋台グルメやスイーツが集結!東武百貨店 池袋本店「台湾フェア」 appeared first on Dtimes.