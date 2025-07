スマイルは、新商品として紙袋にドリンクカップを固定するベルトを付けた「ホルダーいらずの紙袋」を発売します。

スマイル「ホルダーいらずの紙袋」

スマイルは、新商品として紙袋にドリンクカップを固定するベルトを付けた「ホルダーいらずの紙袋」を発売!

■「ホルダーいらずの紙袋」特徴

・ドリンクカップを固定できるベルト付きで、ホルダー不要の新構造。

袋ひとつでスマートに持ち運び可能

・ホルダーの調達・組立・セット作業を削減し、コスト・工数を大幅カット

・耐水紙を使用しているため、雨の日や液漏れにも安心

・特注サイズ・オリジナル印刷・FSC紙対応など、別注オプションも柔軟に対応可能

※封印シールの追加で、デリバリー時のいたずら防止も可能(オプション)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 袋ひとつでスマートにドリンクカップを持ち運び!スマイル「ホルダーいらずの紙袋」 appeared first on Dtimes.