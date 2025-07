【Pokemon Sleep 2nd Anniversary 渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチ Supported by TOKYU GROUP】 開催期間:7月18日~7月27日 開催施設:渋谷サクラステージ/渋谷ストリーム/渋谷マークシティ/東急プラザ渋谷/渋谷アクシュ/渋谷ヒカリエ/SHIBUYA109渋谷店/MAGNET by SHIBUYA109

7月18日より、ポケモンの睡眠ゲームアプリ「ポケモンスリープ」のリアルイベント「渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチ」が東京・渋谷の8施設にて開催となる。期間は7月27日まで。今回は7月17日に実施されたメディア内覧会にて、その内容を撮り下ろしで紹介する。

「渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチ」は、「ポケモンスリープ」のリリース2周年を記念した渋谷回遊イベント。各施設にさまざまな寝顔のポケモン装飾・フォトスポットが出現したり、イベントオリジナルグッズが購入できるなど、「ポケモンスリープ」の世界をリアルで楽しむことができる。

なかでも注目は、渋谷サクラステージに登場するカビゴン。全長は約3mと巨大で、迫力あるものとなっている。また渋谷サクラステージのガラス面などにもポケモンがおり、それぞれ等身大で描かれているなど、ゆっくり見て回るとより楽しめるイベントとなっている。

巨大カビゴン

ガラス面のポケモンは等身大とのこと

PVや過去イベントなどが紹介される巨大モニター

イベントオリジナルグッズ

ショッパー

「ポケモンスリープ」のぬいぐるみなど、オリジナルグッズ以外の販売もある

寝顔の展示コーナー

ドリンクスタンドでは、ゲーム内のものを再現したドリンクを提供。ランダムでコースターがもらえる

その他のコーナー

(C)2023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。