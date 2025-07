15週目(7/21〜7/25)　商談会・セミナー開催！EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催します。

EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム

■日時 :2025年7月22日(火) 10:00〜18:00

■場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費:無料

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催。

これには、F&B(食品・飲料)、E&E(電子機器)、テクノロジー、エネルギー、ハラルなど、多岐にわたる業界からマレーシア政府が厳選したマレーシア企業が26週間にわたり参加します。

新しい市場を探索したり、高い成長可能性を持つ企業に投資したり、戦略的提携を結んだりしたい場合、このイベントは同じ志を持つプロフェッショナルとの出会いの絶好の機会です。

万博開催15週目は、2つのプログラムを実施します。

※すべてのプログラムにおいて、参加できる方には万博入場チケットを提供します。

【1. ビジネスマッチング商談会】

商談会では、優れたマレーシアの高等教育機関、研究機関、産業リーダーが一堂に会し、革新的な教育プログラム、研究成果、技術移転、エデュツーリズムサービスを紹介します。

参加する大学や教育機関は、学術的な優秀さと業界との強力な連携で国際的に高く評価されています。

日本の教育機関、研究機関、企業、学生募集の代理店にとって、新たなパートナーシップや共同研究の機会を発見する絶好のチャンスです。

【2. 学びと体験をつなぐ:マレーシア教育セミナー】

このセミナーでは、マレーシアの高等教育とエデュツーリズムがもつ多彩な魅力と将来性を紹介します。

自然体験や文化探訪を組み合わせた学習プログラム、柔軟な学習環境、最新の職業教育訓練(TVET)、そしてマレーシア・日本工学教育(MJIIT)の革新的な取り組みなど、多彩な内容をお届けします。

また、国際的な卒業生の体験談や申し込み方法、マレーシアの大学との連携方法についても具体的に案内します。

政府・産業界・教育機関が一体となって次世代人材を育成する、新たな生涯学習と産学連携の可能性を探る機会です。

■日時 :7月24日(木) 9:30〜17:00

■場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費:無料

7/24 商談会概要

【EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラムとは】

マレーシアパビリオン ビジネスプログラム01

この取り組みは、マレーシアの投資貿易産業省(Ministry of Investment, Trade and Industry:MITI)とその関連機関であるマレーシア貿易開発公社(MATRADE)の主導にて開催され、万博を機に日本とマレーシア間の貿易と投資の強化・促進を目指しています。

▼マレーシアパビリオンの場所▼

東ゲート近くの「エンパワーリングゾーン」内

パビリオンマップ

