世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

今回は、2024年に好評だった、さらにパワーアップして登場する「ピグミーパフ」のかき氷がや、イギリスから上陸した巨大ドラゴン、「サマー・ワークショップ」で夏を盛り上げるイベントなどをまとめて紹介していきます☆

2023年6月16日にとしまえん跡地に開業した「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

ここスタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットにファンを誘い、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができます。

またほうきに乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティを満喫できます。

そんな「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」にて、魔法動物や劇中アイテムをモチーフにした夏の新メニューを販売。

また、現在開催中の特別企画「炎のゴブレット」でも新たに展示されたドラゴン「ハンガリー・ホーンテール」がスタジオツアー東京から飛び出して街中に登場する「特別企画『炎のゴブレット』開催記念 ドラゴン出没イベント」が実施されます☆

暑い季節にぴったりな、スタジオツアー東京で楽しめる夏季限定のスペシャルメニューが登場。

映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場するカラフルでかわいらしい魔法動物の「ピグミーパフ」をモチーフにしたかき氷ドリンクが販売されます。

また、映画2作目『ハリー・ポッターと秘密の部屋』に登場したペチュニアおばさんのケーキをイメージした、イギリス発祥の伝統菓子トライフルもラインナップ。

さらに、ハグリッドが魔法生物飼育学の教科書に指定した書物「怪物的な怪物の本」を再現したブラウニーや、ハグリッドのバースデーケーキがデザインされたカフェラテなど、見た目にもかわいらしく、わくわくするような メニューとなっています。

フロッグカフェ「ピグミーパフ シェイブドアイスドリンク」〜ピーチフレーバー〜/〜グレープフレーバー〜

価格:各1,000円(税込)

2024年にかき氷で登場した「ピグミーパフ」が2025年は“かき氷ドリンク”になって再登場。

夏らしい爽やかな2種類のフレーバーと、弾けるプチプチパール入りの冷たいドリンクが楽しめます。

フロッグカフェ「​怪物的な怪物の本 チョコレートブラウニー」

価格:700円(税込)

クルミ入りの香ばしいチョコレートブラウニーを使った「​怪物的な怪物の本 チョコレートブラウニー」

ブラウニーにザクザクのオートミールクッキーでサンドし、怪物的な怪物の本を再現したスイーツです。

フロッグカフェ「ハリーのバースデーケーキ」

価格:3,500円(税込)

販売期間:2025年7月26日〜7月31日 (6日間)​

購入制限:1人あたり2個まで

受付:店舗オープンと同時に当日予約を受付開始​

引換え:午後12時〜、購入時のレシートを見せて受取りください​

2024年、期間限定で登場した「ハリー・ポッター」のバースデーケーキが好評につき2025年も登場。

3〜4人でのシェアにピッタリなサイズのケーキはチョコレートスポンジでフランボワーズクリームをサンドし、映画に登場した「ハリー・ポッター」にとって初めてのバースデーケーキを再現しています。

フロッグカフェ「カフェラテアートコレクション 〜ハグリッドのバースデーケーキ〜」

価格:750円(税込)

「ハリー・ポッター」の誕生日をお祝いする為に、「ルビウス・ハグリッド」が用意したケーキがカフェラテアートコレクションに仲間入り。

バースデーケーキと同じロゴが施された、ファン必見の一杯です。

フードホール「ペチュニアおばさんのトライフル」

価格:450円(税込)

映画2作目『ハリー・ポッターと秘密の部屋』に登場した、ペチュニアおばさんお手製のケーキがプチデザートに!

​ミントゼリーとブルーベリーヨーグルトがベースになった爽やかな味わいは、食事の後に欲しくなる事間違いなしです。​

※フードホールで食事を注文された方のみ注文できます

※単品での注文は出来ません

ハンガリー・ホーンテール出没場所:東京:テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES テレビ朝日正面 7月19日(土)〜21日(月・祝)

※出没場所と期間は公式WEBサイトおよび公式SNSにて順次配信されます

現在、スタジオツアー東京にて好評開催中の特別企画「炎のゴブレット」

映画4作目『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』で「ハリー・ポッター」と対決したドラゴンの模型が新たに登場しました。

映画制作当時の模型の型から新たにモデリングされ、劇中そのままにまるで足元に展示される金の卵を守っているかのような活き活きした躍動感のある姿を観覧することができます。

今回、この映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』公開20周年を記念し、イギリス国内を行脚したドラゴンが来日!

日本でも、特別企画「炎のゴブレット」を盛り上げるべく、7月19日から21日の期間中、テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES開催中のテレビ朝日正面にあらわれます。

その後も日本数カ所を巡り、映画制作の魔法を楽しめるイベントです。

来日するドラゴンは、作中に三大魔法対抗学校試合(トライウィザード・トーナメント)の第一の課題において「ハリー・ポッター」と戦ったドラゴンである「ハンガリー・ホーンテール」

ロンドンのスタジオツアーで行われている映画公開20周年特別企画「トライウィザード・トーナメント〜チャンピオン誕生の舞台裏〜」の開催に合わせ、職人たちの手で丁寧に制作されました。

全長約7.6メートルもの大きさのドラゴンは、アニマトロニクスによって頭や目、口が動き、咆える姿がまるで映画から飛び出してきたような迫力で、英国各地に現れたこのドラゴンに多くのファンが足を止め、多くの話題を集めました。

出没場所は、公式WEBサイトおよび公式SNSにて順次公開。

映画制作者の手によって命を吹きこまれたこのドラゴンを、スタジオツアー東京の外で間近で体感できる貴重な機会です!

ハンガリー・ホーンテールとは

Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.