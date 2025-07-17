【洪水警報】兵庫県・三木市に発表 17日13:27時点
気象台は、午後1時27分に、洪水警報を三木市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を西宮市、芦屋市、加古川市、三木市、三田市、稲美町、播磨町に発表しました。
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南部では、17日夜遅くまで土砂災害に、17日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■神戸市
□大雨警報
・土砂災害
17日夜遅くにかけて警戒
・浸水
17日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報
・浸水
17日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■明石市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
17日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■西宮市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■芦屋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■加古川市
□大雨警報【発表】
・浸水
17日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■三木市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
17日夕方にかけて警戒
■三田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■稲美町
□大雨警報【発表】
・浸水
17日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■播磨町
□大雨警報【発表】
・浸水
17日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm