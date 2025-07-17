¡Ö¤Ê¤ó¤«À¸¤¨¤Æ¤ë¡×à´ñÈ´¥Ø¥¢á´äÅÄ¹äÅµ¡¢Æ¬¤«¤é¡Ä¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤«¤È¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¸«´·¤ì¤Æ¤¤¿¡×
Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤é»Í¤ÄÍÕ¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤¬¡Ä
¡¡»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤Î¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´äÅÄ¤Ï6Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖDOCTOR PRICE¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¡¢¼çÌò¤ÎÌÄÌÚ¶âÀ®Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿»Ñ¤Ç¥«¥Õ¥§¤Ç´²¤°ÍÍ»Ò¤ä¡¢Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤ò¾è¤»¤Æ¼«»£¤ê¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´ä¤Á¤ã¤óÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¤±¤ÉÁÇÅ¨¡×¡ÖÄ¹È±¤À¤ó¤À¤ó¸«´·¤ì¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÆ¬¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«À¸¤¨¤Æ¤ë¥Ô¥¯¥ß¥ó¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ªÈ±¤ÎÌÓÄ¹¤¤¤Î»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡Ö´ä¤Á¤ã¤óÈ±¿¤Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤Ñ¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤â¤¤¤±¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃËÁ°¤è¤Ê¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£