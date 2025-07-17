【大雨警報】愛知県・蟹江町に発表 17日13:06時点
気象台は、午後1時6分に、大雨警報（浸水害）を蟹江町に発表しました。
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東部では、17日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。西部では、17日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■一宮市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
17日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
17日昼過ぎに警戒
■津島市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
17日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 40mm
17日昼過ぎに警戒
■稲沢市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
17日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 45mm
□洪水警報
17日昼過ぎに警戒
■愛西市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
17日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
17日昼過ぎに警戒
■弥富市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
17日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
17日昼過ぎに警戒
■あま市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
17日昼過ぎに警戒
3時間最大雨量 50mm
■蟹江町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 35mm
■設楽町
□大雨警報
・土砂災害
17日昼過ぎに警戒