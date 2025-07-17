KANIの初級者向け150mm幅セットがリニューアル CPLフィルターが新型に 「チャレンジ」「スターター」の2タイプ
HT150 III Challenge set II
ロカユニバーサルデザイン株式会社は、150mm幅の超広角レンズ向け角型フィルターセット「HT150 III Challenge set II」と「Starter Filter set II 150mm」を7月15日（火）に発売した。
どちらも2024年12月発売のCPLフィルター「HT150 Frame Premium LR MC CPL 0#」が安定供給できるようになったことを受け、CPLフィルターを旧仕様の「Frame CPL」から「Frame CPL 0#」へと切り替えたセット。
HT150 III Challenge set II
150mm幅の角型フィルターを初めて利用する人向けに、必要最低限のアイテムをまとめたフィルターセット。価格は8万4,920円。
150mm幅の角型フィルターとしては、CPLフィルター以外に「Premium LR MC Soft GND 0.9 150×170mm」を同梱している。HT150 III Filter Holder Main body HT150-95mm Adapter Ring HT150 Frame Premium LR MC CPL 0# Premium LR MC Soft GND 0.9 150×170mm ステップアップリング（72-95mm、77-95mm、82-95mm） HT150フィルターホルダー収納ケース
Starter Filter set II 150mm
使用するレンズに合わせてホルダーが選べるように、フィルターホルダーが別売のセット。価格は8万3,600円。
「HT150 Frame Premium LR MC CPL 0#」のほか、1枚で複数の効果が得られる「Premium LR MC Wide Reverse GND 0.75」、全面NDフィルターの「HT PRO＋ MC ND 1000」を採用している。HT150 Frame Premium LR MC CPL 0# Premium LR MC Wide Reverse GND 0.75 150×170mm HT PRO＋ MC ND 1000 150×150mm