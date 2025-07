ジム・ジャームッシュ監督・脚本による、珠玉のオムニバスムービー『コーヒー&シガレッツ』が、日本公開20周年を記念し、「コーヒーの日(10月1日)」にちなんで2025年9月26日(金)より1週間限定でリバイバル上映される。

本作はコーヒーを囲み、タバコを吸いながら繰り広げられる、“コーヒー”と“タバコ”にまつわる愛すべき11のエピソード。さまざまな登場人物たちが、どうでも良さそうで、どうでも良くない、ひとクセある会話を繰り広げる。ジム・ジャームッシュ監督らしいユーモアと独特の空気感が融合した名作をふたたび劇場で楽しめる。

© Smokescreen Inc.2003 All Rights Reserved © Smokescreen Inc.2003 All Rights Reserved © Smokescreen Inc.2003 All Rights Reserved

出演者はロベルト・ベニーニやスティーヴン・ライト、ケイト・ブランシェットのほか、ジム・ジャームッシュ作品の常連であるスティーヴ・ブシェミ、トム・ウェイツやイギー・ポップ。また、The White Stripesのメグ・ホワイトとジャック・ホワイト、Wu-Tang ClanのRZAやGZAといった、ミュージシャン&コメディアンなど個性豊かな面々が顔を揃えた。

なお、オリジナルの入場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表されるという。

© Smokescreen Inc.2003 All Rights Reserved

2025年9月26日(金)より1週間限定で、新宿ピカデリーほか全国の劇場にて上映予定。公開劇場は順次追加(劇場により上映日・上映期間は異なる)。