京都みやこめっせで2025年7月18日(金)〜7月20日(日)の3日間にわたって開催するインディーゲームの祭典「BitSummit the 13th」。BitSummit実行委員会は、7月19日に発表される「BitSummitアワード」全8部門のうち、事前選考を行った6部門のノミネート作品を発表しました。

出展タイトルの中から、審査員による推薦をより多く集めた各部門7タイトルがノミネート。イベント会期中に選考委員による受賞作品の最終選考が行われます。全8部門のうち2部門は、会場への来場者からの投票により受賞タイトルが決定します。受賞作品は、7月19日(土)夕方から開催されるアワード授賞式で発表。この模様は公式ライブ配信でも視聴することができます。

ノミネート作品

発表されたノミネート作品は以下のとおり。

VERMILLION GATE / 朱色賞<大賞> ノミネート作品

「BitSummit the 13th」の出展作品の中で、最も優秀な作品に贈られる賞

『Cairn』 - The Game Bakers

『Electro Bop Boxing League』 - Developer Dob

『Hauntii』 - Moonloop Games

『MotionRec』 - HANDSUM

『ODDADA』 - Sven Ahlgrimm

『Ratatan』 - Ratata Arts

『Tournamentris』 - Studio ZeF[リンク]

INTERNATIONAL AWARD / インターナショナルアワード賞 ノミネート作品

海外からの作品の中で優秀な作品に贈られる賞

『A Week in the Life of Asocial Giraffe』 - Quail Button

『Alabaster Dawn』 - Radical Fish Games

『Bits & Bops』 - Tempo Lab Games

『Cloudheim』 - Noodle Cat Games

『Enter the Chronosphere』 - Joystick Ventures

『Miniatures』 - Other Tales Interactive

『No Players Online』 - BEESWAX GAMES

INNOVATIVE OUTLAW AWARD / 革新的反骨心賞 ノミネート作品

技術、アイデアなど革新的な作品に贈られる賞

『Ascending Inferno』 - Oppolyon Studios

『Baby Steps』 - Gabe Cuzzillo, Maxi Boch, Bennett Foddy

『Building Relationships』 - Tan Ant Games

『Crazy Sonic』 - HiroshiIdenoPresents

『Curtain Drop』 - クレドロ.Dev

『Dyping Escape』 - Heaviside Creations

『Flip Panic』 - 株式会社ソフトウェアコントロール

EXCELLENCE IN GAME DESIGN / ゲームデザイン最優秀賞 ノミネート作品

優秀なゲームデザインの作品に贈られる賞

『Forestrike』 - Skeleton Crew Studio

『Henry Halfhead』 - Lululu Entertainement

『Hirogami』 - Bandai Namco Studios Singapore, Bandai Namco Studios Malaysia

『KaruQ』 - NekoUp

『MOP’N SPARK』 - Omoplata Games

『Telebbit』 - IKINAGAMES

『Tournamentris』 - Studio ZeF

VISUAL EXCELLENCE AWARD / ビジュアルデザイン最優秀賞 ノミネート作品

優秀なビジュアルの作品に贈られる賞

『A Passing in the Night』 - .iris

『AWAYSIS』 - 17-BIT

『Dreams of Another』 - Q-Games

『Hauntii』 - Moonloop Games

『Hotel Barcelona』 - White Owls Inc.

『I Hate This Place』 - Rock Square Thunder

『Love Eternal』 - brlka

EXCELLENCE IN SOUND DESIGN / オーディオデザイン最優秀賞 ノミネート作品

優秀なサウンドの作品に贈られる賞

『Bits & Bops』 - Tempo Lab Games

『Earthion』 - エインシャント

『Electro Bop Boxing League』 - Developer Dob

『MeloMisterio -play your melody-』 - Gentle Giants LLC

『ODDADA』 - Sven Ahlgrimm

『Ratatan』 - Ratata Arts

『Tempopo』 - Witch Beam

POPULAR SELECTION AWARD / ポピュラーセレクション賞 ノミネート作品

イベント参加者からの投票でもっとも得票が多かった作品に贈られる賞

来場者からの投票により決定します。

KIDS SELECTION AWARD / ビットキッズアワード

キッズの投票でもっとも得票が多かった作品に贈られる賞

来場者からの投票により決定します。

スポンサー賞やメディアパートナー賞も発表

さらに、スポンサー賞やメディアパートナー賞、BitSummit ゲームジャムアワード、ビットキッズアワードの受賞式も併せて行われます。

スポンサー賞

PlayStation賞、ID@Xbox 賞、神ゲー創造主エボリューション賞、ゲームクリエイター甲子園賞

メディアパートナー賞

ファミ通賞、電撃オンライン賞、ガジェット通信賞、Game*Spark 賞、IGN JAPAN賞、4Gamer.net 賞、VGC 賞、ゲームメーカーズ賞

BitSummit GAME JAM AWARD

BitSummit Game Jamでの制作タイトルの優秀作品に贈られる賞

公式ライブ配信URLを公開

「BitSummit the 13th」3日間の会期中は、イベントステージの様子を公式チャンネルから日本語でライブ配信。ビジネスデイの様子や遠方からでも当日の空気感を楽しめます。

公式YouTube:https://www.youtube.com/@bitsummit9945

<7月18日 前半> https://youtube.com/live/xV-FbQN4WUM

<7月18日 後半> https://youtube.com/live/cmBTdPF4gTg

<7月19日 前半> https://youtube.com/live/iR8yJ1XjXjQ

<7月19日 後半> https://youtube.com/live/CAbw44IvMhk

<7月20日 前半> https://youtube.com/live/KPFoZpcF6Lg

<7月20日 後半> https://youtube.com/live/zbf4zSRUDqE