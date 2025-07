雑誌付録でかわいい“日焼けキティ”がゲットできちゃう〜！『sweet』8月号はすでに話題だから即ゲットして

Y2Kのテイストや、平成レトロデザインの人気は未だ健在。最近では、少し懐かしいサンリオキャラクターのグッズも人気を集めています。『sweet』2025年8月号の付録は、“日焼け ハローキティ”のぬいぐるみポーチチャームと、ステッカー3枚セット。増刊号には、同じく“日焼け ハローキティ”のビッグトートバッグが付いていますよ。平成っぽさあふれるかわいいキティちゃんグッズを、雑誌付録で手に入れられるんです!

『sweet』2025年8月号の付録は“日焼け ハローキティ”今回ご紹介するのは、2025年7月11日(金)に発売された『sweet』2025年8月号(税込1670円)。新木優子さんが表紙を飾り、sweetモデルの夏私服や美肌見えのメイクなどが特集されています。さらに特別付録として、日焼け ハローキティ ぬいぐるみポーチチャームと、ステッカー3枚セットが付いていますよ。日焼け ハローキティ ぬいぐるみポーチチャームは、スマホケースにつけられる装着ホルダーとカラビナ付き。そのままポーチとして使えるだけでなく、スマホにストラップのようにぶら下げたり、バッグの持ち手などにつけたりすることができるんです。手持ちのアイテムにかわいい日焼けキティを装着すれば、お出かけのたびに気分が上がりそう!ポーチチャームは縦10cm×横12cm×マチ2cmと、手のひらサイズくらいの大きさですよ。横から見るとぷっくり膨らんでいるのがわかるほど、厚みがあって触り心地も抜群。中にはミニコスメやイヤホン、鍵などを収納するのも良さそうです。キラキラ仕様のステッカーもかわいいねこんがりと日焼けしたキティちゃんがキュートな、ステッカーも見逃せません。サーフボードを持ったキティ、サングラスをかけたキティ、白いお花の飾りがついたキティの3枚がセットになっています。サーフボードを持ったキティのステッカーは、キラキラと輝くかわいい仕様。スマホケースに挟んだり手帳に貼ったりして、素敵にデコっちゃいましょう。増刊号にはビッグトートバッグが付いているよ百田夏菜子さんが表紙を飾る、同日発売の『sweet』2025年8月号増刊(税込1720円)も要チェック。こちらには特別付録として、日焼け ハローキティ ビッグトートバッグが付属しています。サイズは縦41cm×横44cm×マチ11cmとかなり大きめ。荷物をたっぷりと収納できるから、教科書などの冊子やパソコンを楽々入れられるほか、夏のレジャーアイテムの持ち運びにもぴったりです。マチが広めに設計されており、収納力も◎ 持ち手も長くなっているので、肩掛けも楽ちんですよ。バッグの内側は、仕切りなどがないシンプルな仕様。バッグの中を整理したい人は、ポーチに入れたり、バッグインバッグを活用したりするのが良さそうです。こんがりと焼けたキティちゃんのデザインは、夏のお出かけ気分も上げてくれる予感。海やプールなどのレジャーに出かける際、ぜひお供として使ってみるのはいかがでしょう。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661269